Ha pasado casi un año desde que “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) llegó a los cines de Japón y aunque su proyección oficial ya terminó, aún está disponible en algunas salas de cine de ese país. También ha regresado a la pantalla grande en países como Estados Unidos y México, lo que hace más complicado estimar la fecha en la que, finalmente, podría llegar al streaming. No obstante, los fans no pierden la esperanza de que suceda en el 2026.

Aunque el medio canadiense MobileSyrup publicó la lista de estrenos de julio para Amazon Prime Video Canadá e incluyó “Demon Slayer: Infinity Castle” para el 29 de julio de 2026, no tardó en actualizar la información y retirar la mención. Por lo tanto, podría tratarse de una filtración o de una equivocación.

Lo que sí está confirmado es que el 29 de julio de 2026 es la fecha elegida en Japón para el lanzamiento del formato físico (Blu-ray y DVD) de la primera película de la trilogía que esparta el arco final de manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. No obstante, no es lo único que la exitosa franquicia ha confirmado para este año. También se anunciaron actualizaciones para su videojuego.

En los momentos finales del tráiler de "Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2" se muestra la batalla de Tanjiro y Giyu contra Akaza , el enfrentamiento de Zenitsu con Kaigaku y la confrontación de Shinobu con Doma (Foto: Ufotable)

EL PROYECTO RELACIONADO CON “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” QUE LLEGA EN OCTUBRE

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2” es un videojuego de acción y lucha en tercera persona desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Aniplex y Sega. Se trata de la secuela directa del primer título de la saga y adapta los arcos del anime a partir de la segunda temporada.

Debido al éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que recaudó más de 740,49 millones de dólares a nivel mundial, a lo largo del 2026, el videojuego ha lanzado varios personajes clave de “Castillo infinito” mediante el pase de batalla, como Shinobu Kocho y Doma.

Además, SEGA y Aniplex anunciaron una nueva versión del juego diseñada para la próxima generación de consolas que se llamará Nintendo Switch 2 Edition + “Infinity Castle” Character Pass. ¿Cuándo se lanzará? El 29 de octubre de 2026.

Esta versión incluirá de manera directa a los 54 personajes jugables lanzados hasta la fecha, entre ellos, Kaigaku, Akaza, Doma y las variantes de Shinobu, Giyu, Zenitsu y Tanjiro.

Para los que tengan el juego en la Nintendo Switch original, tendrán acceso a un pase de actualización gratuito a la versión de Switch 2. No obstante, el pase de personajes del Infinity Castle se deberá adquirir por separado. Además, se informó que el juego correrá a 60 FPS estables.

¿Cuál es el precio de Nintendo Switch 2 Edition + “Infinity Castle” Character Pass? La versión física costará 59.99 dólares. El cartucho incluirá el juego base, mientras que el pase del Castillo Infinito vendrá en un código de descarga digital dentro de la caja.

Pase “Infinity Castle”

El paquete incluye el juego base y el acceso inmediato a los 54 personajes jugables lanzados hasta la fecha.

Tanjiro Kamado (Versión Infinity Castle)

Zenitsu Agatsuma (Versión Infinity Castle)

Giyu Tomioka (Versión Infinity Castle)

Shinobu Kocho (Versión Infinity Castle)

Doma (Luna Superior Dos)

Akaza (Versión Infinity Castle)

Kaigaku

Desarrollada por CyberConnect2, la serie "Demon Slayer: The Hinokami Chronicles" se ha convertido en una de las adaptaciones de anime a videojuegos más fieles de los últimos años (Foto: Ufotable)

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