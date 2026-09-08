Si eres de los fans a los que le gusta sumarse a discusiones del tipo cuál es el mejor arco de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, esta nota es para ti. Y es que IMDb, el portal de referencia para puntajes de series y películas, ya tiene su propio veredicto sobre las cuatro temporadas y las dos cintas de la franquicia anime. Por eso, aquí ordené ese ranking de menor a mayor calificación. ¡Descubre si tu parte favorita de la adaptación del manga de Koyoharu Gotouge es también la preferida entre todos los espectadores!

Vale precisar que este universo ficticio sigue a Tanjiro Kamado, un joven cuya vida cambia tras el asesinato de su familia a manos de demonios.

Resulta que su hermana Nezuko es la única sobreviviente, pero se transforma en una de estas criaturas, por lo que él inicia un viaje para encontrar una cura y vengar a los suyos.

En el camino, nuestro protagonista se une al Cuerpo de Cazademonios y conoce a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Entonces, juntos enfrentan a enemigos cada vez más poderosos, incluidas las Lunas Superiores, mientras se acercan a Muzan Kibutsuji, el demonio responsable de la tragedia de los Kamado y la amenaza principal de la historia.

EL RANKING COMPLETO DE “DEMON SLAYER” SEGÚN IMDB

Puesto #6. Temporada 4 (7.8/10)

De acuerdo con el registro de IMDb, el ranking arranca con la cuarta temporada del anime “Demon Slayer”.

Este corresponde al arco del Entrenamiento de los Hashira, el tramo en el que Tanjiro y compañía se preparan físicamente junto a los espadachines más fuertes del Cuerpo de Cazademonios de cara al combate final contra Muzan Kibutsuji.

Y, con 63 mil calificaciones, es la entrega peor valorada de la franquicia en el portal de votaciones.

Puesto #5. Temporada 1 (8.2/10)

La primera entrega de la serie, por su parte, es el punto de partida de todo: la masacre de la familia Kamado, la transformación de Nezuko en demonio y el inicio del entrenamiento de Tanjiro para vengar a los suyos y encontrar una cura.

Esta reúne 198 mil calificaciones, la mayor cantidad de participación de todo el ranking, algo lógico tratándose de la tanda de episodios de estreno.

Puesto #4. “Demon Slayer: Mugen Train” (8.2/10)

“Demon Slayer: Mugen Train”, la primera película del listado, empata en promedio con la temporada 1, aunque con menos votos: 103 mil.

La cinta sigue a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke en su misión junto al Hashira de las Llamas, Kyojuro Rengoku, a bordo de un tren infestado por el demonio Enmu, en uno de los enfrentamientos más trágicos y recordados por los fans.

Kyojuro Rengoku es el Pilar de la Llama, un espadachín de élite dentro del Cuerpo de Cazadores de Demonio en la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Puesto #3. Temporada 3 (8.4/10)

Por otro lado, la tercera entrega del anime desarrolla el arco de la Aldea de los Herreros, en el que Tanjiro se recupera de sus heridas mientras lucha contra Hantengu y Gyokko. Además, el Hashira de la Niebla, Muichiro Tokito, gana protagonismo.

Y, con un promedio de 8.4, la temporada acumula 69 mil calificaciones en total.

Muichiro Tokito es el Pilar de la Niebla de la serie de anime y manga "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Puesto #2. “Demon Slayer: Infinity Castle” (8.4/10)

¡Nos acercamos a la cima! Y es que la película “Demon Slayer: Infinty Castle” empata con la tercera tanda de episodios, pero con 83 mil votos... posicionándose en el puesto #2 del ranking.

Cabe resaltar que esta aclamada cinta adapta el arco del Castillo Infinito, el tramo en el que el Cuerpo de Cazademonios se infiltra en la fortaleza cambiante de Muzan para dar inicio a la batalla final.

Puesto #1. Temporada 2 (8.7/10)

Finalmente, la temporada 2 del anime se confirma como la mejor valorada de toda la franquicia con 185 mil calificaciones.

Aquí se combina el recuento de “Mugen Train” con el arco del Distrito de Entretenimiento, donde el Hashira del Sonido, Tengu Uzui, recluta a Tanjiro y compañía para investigar desapariciones en el barrio rojo de Yoshiwara, lo que deriva en el enfrentamiento contra los demonios hermanos Gyutaro y Daki.

Y tú, ¿estás de acuerdo con las posiciones del listado?

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