Los fans del universo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tienen una gran oportunidad para disfrutar de la experiencia del anime en colectivo. Y es que se ha anunciado que países como México y España tendrán conciertos oficiales de la franquicia, los cuales mezclan orquesta en vivo, escenas de la serie y asientos llenos de seguidores de la historia de Tanjiro Kamado. Así, ¿te gustaría saber cuáles son las funciones programadas para este 2026 y cómo conseguir entradas? Pues, te invito a descubrir las respuestas en las siguientes líneas.

Vale precisar que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert” es una experiencia “live to screen”. Es decir, una orquesta de 18 músicos interpreta en vivo la banda sonora del anime mientras se proyectan sus escenas más memorables en una pantalla de cine de tamaño completo.

El repertorio se centra en el arco “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve ”: la primera gran saga de la serie, con una duración total aproximada de dos horas (que incluye un intermedio de 20 minutos).

Según información oficial de la web del tour, el objetivo de la gira es que el público reviva la historia de Tanjiro y Nezuko con énfasis en la carga emocional de la música y la narrativa visual, más allá de ofrecer un concierto tradicional.

Y, por supuesto, la producción está respaldada por Aniplex, lo que garantiza un show a la altura de los proyectos previos de la franquicia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert”:

FECHAS Y SEDES CONFIRMADAS DE LOS CONCIERTOS DE “DEMON SLAYER” EN MÉXICO

1. Ciudad de México

La primera parada del espectáculo en México es el martes 24 de febrero del 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con un inicio programado para las 8:30 p.m.

Las entradas se venden a través de la plataforma Ticketmaster y, actualmente, se encuentra habilitada una promoción 2x1 para esta función.

Como siempre en estos casos, la disponibilidad del beneficio puede variar según la boletera y conviene verificarla en el proceso de compra.

2. Guadalajara

La segunda parada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert” en México será el domingo 1 de marzo del 2026 en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, con un inicio programado para las 6:30 p.m.

Los boletos también están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, por lo que conviene revisar ahí la distribución de zonas.

LAS FUNCIONES DE LOS CONCIERTOS DE “DEMON SLAYER” EN ESPAÑA

1. Barcelona

Barcelona también es parte del tour: el evento llegará al Auditori Fòrum CCIB el jueves 9 de abril del 2026, con una función programada a las 20:00 horas y entradas que parten desde los 39,00 €.

Los boletos se pueden adquirir de forma online a través de la página de venta de MiTaquilla, donde se muestran las diferentes zonas del recinto y la disponibilidad actualizada.

2. Madrid

Madrid es otra de las paradas clave de la gira: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert” se presentará el viernes 10 de abril del 2026 en el Palacio Vistalegre, con una función programada a las 20:00 horas.

Al igual que en Barcelona, las entradas pueden adquirirse en la web de MiTaquilla habilitada para este show.

OTRAS PARADAS INTERNACIONALES DE LOS CONCIERTOS DE “DEMON SLAYER”

Además de México y España, el tour tiene presencia en los siguientes países este 2026:

