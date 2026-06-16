Hay una dimensión del anime “Demon Slayer” que el público fuera de Japón conoce poco: la saga teatral de “Kimetsu no Yaiba”. Y es que, desde el 2020, la franquicia basada en el manga de Koyoharu Gotouge tiene una vida paralela en los escenarios del país asiático. Así, este 2026, el montaje llegó a Tokio con su sexta entrega. En ese sentido, para saber más al respecto, aquí te cuento qué historia explora la obra, quiénes actúan y qué debes tener en consideración antes de buscar boletos para sus funciones.

Vale precisar que la puesta en escena adapta de forma progresiva cada arco del manga original serializado en la Weekly Shonen Jump: la primera obra se estrenó en el 2020 y, desde entonces, llegaron nuevas producciones en el 2021, el 2022, el 2023 y el 2025.

Además, según la web oficial del proyecto, el nuevo montaje está dirigido por Tsuneyasu Motoyoshi, quien ya estuvo al frente de la quinta entrega, y la música corre por cuenta de Shunsuke Wada, compositor habitual de la saga.

Por si fuera poco, la obra se presenta en un recinto nuevo para la franquicia: el MoN Takanawa (The Museum of Narratives Box1000), un espacio de vanguardia en Tokio que sugiere la magnitud que está alcanzando esta adaptación de “Demon Slayer”.

¿DE QUÉ TRATA LA SEXTA OBRA TEATRAL DE “DEMON SLAYER”?

La sexta obra teatral de la franquicia, titulada "Hashira Training-Infinity Castle Penetration“, abarca dos bloques narrativos en una sola producción.

El primero sigue el Entrenamiento de los Pilares (Hashira Training), en el que el Cuerpo de Cazadores de Demonios impulsa un fortalecimiento colectivo liderado por el Pilar de la Piedra, Gyomei Himejima, mientras Tanjiro Kamado visita a cada uno de los Hashira para elevar su nivel de combate.

Por otro lado, el segundo bloque lleva la historia al inicio del asalto al Castillo Infinito, cuando Muzan Kibutsuji irrumpe en la mansión Ubuyashiki y arrastra a todo el Cuerpo de Cazadores de Demonios a su fortaleza.

Allí, en el castillo, se libran dos enfrentamientos cruciales: Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku y la Pilar del Insecto, Shinobu Kocho, frente a Doma.

MIRA EL TRÁILER DE LA SEXTA OBRA TEATRAL DE “DEMON SLAYER”

¿CUÁNDO SE PRESENTAN LAS FUNCIONES DE LA SEXTA OBRA TEATRAL DE “DEMON SLAYER”?

Las funciones de la sexta obra teatral de “Demon Slayer” se realizan del sábado 13 al domingo 28 de junio del 2026 en el MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000, en Tokio.

El público puede adquirir las entradas a través de la plataforma j25musical.jp, con un precio referencial de 13.800 yenes japoneses (aproximadamente, 86 dólares).

Importante: para información actualizada sobre el calendario y las transmisiones especiales planificadas, recuerda visitar el sitio oficial del proyecto.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE LA SEXTA OBRA TEATRAL DE “DEMON SLAYER”?

El papel de Tanjiro Kamado cuenta con doble reparto: Shogo Sakamoto, que ya encarnó al personaje en las producciones del Arco del Distrito del Entretenimiento y el de la Aldea de los Herreros, comparte el rol con Fu Takahashi.

El elenco incluye también a Karen Takahashi como Nezuko Kamado, Keisuke Ueda como Zenitsu, Yoko Kadoyama como Shinobu Kocho y Yoshihide Sasaki en el rol de Muzan Kibutsuji.

Asimismo, la producción suma dos nombres nuevos clave para este arco: Kenji Urai interpreta a Doma, mientras que Yohei Isshiki le da vida a Kaigaku.

El elenco principal de la sexta entrega de la adaptación teatral en Japón de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” (Foto: Nelke Planning / Aniplex)

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