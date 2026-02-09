Los fans japoneses de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” no solo pueden disfrutar de la historia de Tanjiro Kamado a través de los episodios del anime y las películas de la franquicia, sino que ahora la experiencia se traslada al escenario. Y es que se ha confirmado la producción de una sexta obra teatral basada en el manga de Koyoharu Gotōge, la cual explora el entrenamiento de los Pilares y la infiltración al Castillo Infinito en un mismo montaje programado para junio del 2026 en Tokio. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta puesta en escena llega casi 6 años después del primer montaje de “Demon Slayer”, el cual debutó en el 2020.

Desde entonces, el público tiene la oportunidad de ver la representación de sus personajes favoritos en vivo (casi como si fuera un live-action).

¿DE QUÉ TRATA LA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “DEMON SLAYER”?

Esta obra teatral se titula “Stage Play Demon Slayer Part Six Hashira Training and Infinity Castle Infiltration” y, tal como lo adelanta su nombre, sigue esta estructura narrativa:

Primero, el bloque de entrenamiento de los Pilares (Hashira Training), que funciona como antesala.

(Hashira Training), que funciona como antesala. Y luego, la infiltración al Castillo Infinito, donde se concentran los combates más decisivos de la producción.

MIRA EL TRÁILER DE LA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “DEMON SLAYER”

LAS FUNCIONES DE LA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “DEMON SLAYER”

Las funciones de la obra están programadas del 13 al 28 de junio del 2026 en el MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000, un espacio en Tokio que se ha posicionado como una importante sede de montajes inmersivos y de gran despliegue visual.

De esta manera, se espera que la puesta en escena ofrezca una combinación de recursos técnicos que puedan traducir las páginas del manga al lenguaje físico de los actores.

EL ELENCO DE LA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “DEMON SLAYER”

El equipo detrás de la obra ha confirmado la participación de dos actores clave para los antagonistas del arco: Kenji Urai asumirá el rol de Doma, uno de los demonios de Rango Superior, mientras que Yohei Isshiki interpretará a Kaigaku.

Ellos se suman al siguiente elenco:

Shogo Sakamoto como Tanjiro Kamado

Karen Takahashi como Nezuko Kamado

Yugo Sato como Inosuke Hashibira

Taichi Utsumi como Genya Shinazugawa

Ryoshiro Tsuji como Tengen Uzui

Misora Shimomura como Muichiro Tokito

Yoko Kadoyama como Shinobu Kocho

Akari Kawasaki como Mitsuri Kanroji

Kosuke Miyamoto como Obanai Iguro

Ryutaro Maeda como Sanemi Shinazugawa

Chanhae como Gyomei Himejima

Shunichi (Shunsuke) Takahashi como Giyu Tomioka

Mimi Maihane como Tamayo

Hisanori Sato como Yushiro

Y, tal como se ve en las imágenes promocionales, estos artistas se sometieron a un trabajo de caracterización que replica el diseño de los personajes originales, especialmente en maquillaje y vestuario.

Además, debes saber que el guion y la dirección del espectáculo está a cargo de Tsuneyasu Motoyoshi, y la música fue compuesta por Shunsuke Wada.

LA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “DEMON SLAYER”, ¿LLEGARÁ FUERA DE JAPÓN?

Hasta el momento, las funciones están confirmadas solo en Tokio, sin anuncios de giras internacionales o transmisiones en directo.

Por lo tanto, si te encuentras en Latinoamérica, Estados Unidos o España, solo te queda estar atento a los canales oficiales de la franquicia por si hay alguna novedad para tu región.

El póster de la obra teatral "Stage Play Demon Slayer Part Six Hashira Training and Infinity Castle Infiltration" (Foto: Koyoharu Gotoge Shueisha)

