Si últimamente sientes que todos hablan de “Kimetsu no Yaiba” otra vez, no es casualidad. Y es que, en medio de la expectativa por la llegada de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” a la plataforma de streaming Crunchyroll, la Comic-Con de San Diego 2026 se ha llenado de guiños a la franquicia de Koyoharu Gotouge, desde tranvías pintados con el rostro de Tanjiro, pasando por actividades de la agenda oficial del evento, hasta un ‘pop-up’ gastronómico ambientado en la saga. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la presencia del anime en la Comic-Con de este año no incluye un panel central con el elenco, como sí ha ocurrido en ediciones anteriores.

Se trata, en cambio, de una participación más orientada a la experiencia del fan que recorre el evento, con funciones especiales de proyección, activaciones de marca en distintos puntos de la ciudad y ‘merchandising’ exclusivo.

¿QUÉ FUNCIONES DE “DEMON SLAYER” ESTÁN PROGRAMADAS EN LA COMIC-CON 2026?

Según la programación oficial publicada en la plataforma Sched de Comic-Con International, “Demon Slayer” cuenta con tres funciones de proyección dentro del evento, fijadas para el jueves 23, el viernes 24 y el sábado 25 de julio del 2026, todas en el mismo horario: de 6:40 p.m. a 7:05 p.m. (hora de San Diego).

Las tres sesiones están agendadas en el Grand 2 del hotel Marriott Marquis San Diego Marina, un espacio satélite fuera del salón principal de proyecciones, lo que implica que el material a difundir no incluiría contenido inédito, sino más bien se trataría de elementos promocionales de la franquicia.

¿QUÉ OTRAS ACTIVACIONES DE “DEMON SLAYER” HAY EN SAN DIEGO?

Fuera de los pabellones de convenciones, la ciudad también se ha vestido de “Kimetsu no Yaiba”.

De acuerdo con los registros fotográficos de Cool San Diego Sights, Crunchyroll colocó un tranvía con diseño temático de “Demon Slayer: Infinity Castle” circulando por las calles de San Diego, como parte de una serie de vagones decorados con distintas franquicias anime y de cultura pop para esta edición del evento.

Asimismo, según una publicación oficial de Tamashii Nations (@t_features) en X, la Comic-Con 2026 será el escenario de la primera exhibición mundial de la figura S.H.Figuarts de Tengen Uzui, uno de los Hashira más queridos de la serie.

Este stand del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" pertenece a Tamashii Nations, una marca reconocida por fabricar figuras coleccionables de alta calidad (Foto: @t_features / X)

¿DÓNDE ESTÁ EL PUESTO DE COMIDAS DE “DEMON SLAYER”?

Finalmente, de acuerdo con San Diego Comic-Con Unofficial Blog, la marca de fideos instantáneos Maruchan se unió a “Kimetsu no Yaiba” para montar “MaruMart: Demon Slayer Konbini”, un ‘pop-up’ ambientado como una tienda de conveniencia japonesa, ubicado en la Zona Interactiva de Petco Park.

El espacio incluye figuras e ilustraciones de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y los nueve Hashira, máquinas de garras temáticas y espacios para fotos.

También hay comida de por medio: los asistentes pueden recoger muestras gratuitas de yakisoba inspiradas en personajes puntuales de la serie, como el yakisoba de res de Tanjiro, el de pollo de Zenitsu y el picante de pollo de Inosuke, todos en empaques de colaboración exclusivos para el evento.

El konbini funciona del jueves 23 al sábado 25 de julio de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora de San Diego), y el domingo 26 de julio de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (también en el horario local).

Cabe resaltar que la entrada es gratuita y no requiere boleto ni credencial de la Comic-Con.

El anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven amable y trabajador cuya vida cambia drásticamente un día al regresar a su hogar en las montañas (Foto: Ufotable)

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