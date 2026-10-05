Los poderosos Pilares (o Hashira) del anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” también supieron ser maestros, con métodos que dejarían sin aliento a cualquier fan. Y es que fueron los instructores en carreras sin descanso, bailes, combates con espadas de madera y ejercicios con rocas gigantes que formaron parte del programa que organizaron para fortalecer al Cuerpo de Cazadores de Demonios. Así, si te gustaría repasar cómo fue el entrenamiento de cada Pilar en la producción y cuál de ellos le exigió más a los cazadores, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta formación pertenece al Arco del Entrenamiento de los Pilares, la cuarta temporada del anime, el cual se presenta como el arco más corto de toda la historia.

Y, tal como lo sugiere su título, el programa funciona como preparación para el enfrentamiento contra las Lunas Superiores y Muzan Kibutsuji.

Aquí, cada Pilar aporta una filosofía distinta y el resultado es un circuito de seis etapas cada vez más intensas.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES EN “DEMON SLAYER”?

A continuación, repasa el orden de cada fase del entrenamiento de los Pilares en el anime “Demon Slayer”:

Etapa 1 - Resistencia (Tengen Uzui)

En esta etapa, los aspirantes corren a un ritmo alto y constante. Y si bien Tengen se retiró como Pilar tras su combate contra Gyutaro, esta vez regresa como instructor gracias a su enorme aguante, forjado desde niño.

Tengen Uzui, el antiguo Pilar del Sonido, en una escena del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Etapa 2 - Movimiento rápido (Muichiro Tokito)

Por otro lado, esta fase consiste en combates con espadas para aprender a aflojar y tensar los músculos con mejor coordinación. Aquí, Tanjiro logra avanzar tras cinco días de preparación.

Muichiro Tokito es el Pilar de la Niebla de la serie de anime y manga "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Etapa 3 - Flexibilidad (Mitsuri Kanroji)

En esta etapa, por su parte, los participantes bailan sin parar al ritmo de la música y Mitsuri los estira con su fuerza sobrehumana. ¿El objetivo? Pues, mejorar su flexibilidad.

En el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Mitsuri Kanroji posee una fuerza y resistencia descomunal sin perder nada de flexibilidad (Foto: Ufotable)

Etapa 4 - Revisión de la técnica de espada (Obanai Iguro)

En un dojo, Obanai ataca con una espada de madera mientras otros cazadores atados a las vigas hacen de obstáculos. Así, los prepara para el Castillo Infinito, donde los espacios cerrados exigen precisión.

Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, es uno de los espadachines de más alto rango dentro del Cuerpo de Cazadores de Demonios en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Etapa 5 - Golpes infinitos (Sanemi Shinazugawa)

Aquí, Sanemi ataca sin pausa hasta que los cazadores no pueden mantenerse en pie, lo que los enseña a actuar bajo un ataque sin pausa.

Sanemi Shinazugawa es el impulsivo y feroz Pilar del Viento de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Etapa 6 - Amplificación muscular (Gyomei Himejima)

Cierro la lista con el entrenamiento de Gyomei Himejima, el cual incluye resistir una cascada de agua fría, cargar tres troncos y empujar una roca enorme, con el objetivo de estabilizar el cuerpo con extremidades fuertes. Y, sin dudas, este es el reto más difícil del programa.

Importante: si bien Giyu y Shinobu tienen la condición de Pilares, no figuran como instructores. El primero, por falta de confianza; la segunda, por estar concentrada en su propio método para derrotar a Muzan Kibutsuji.

Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es reconocido por ser el miembro más fuerte y respetado entre todos los Pilares del Cuerpo de Exterminio de Demonios (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí