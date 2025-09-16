“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) ya se ha estrenado en Estados Unidos, Latinoamérica y España, donde se ha reafirmado el éxito de la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios. ¿Existen diferencias entre el nuevo largometraje y el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge?

Aunque la película “Demon Slayer: Castillo Infinito” es fiel al material original ni modifica la parte fundamental de la trama, sí incluye algunos pequeños detalles que mejoran la experiencia de los fanáticos. Además, realizan cambios sutiles que aumentan la tensión y emoción de los espectadores. A continuación, te comparto las principales diferencias.

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFIINTY CASTLE” Y EL MANGA

1. El rol de los Ubuyashiki

Mientras en el manga, Kiriya Ubuyashiki, el nuevo líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios, señala que la ubicación de Muzan en el castillo no ha cambiado, en la película el hijo de Kagaya y sus hermanas, Kuina y Kanata recorren el lugar con los cuervos Kasugai para localizar a los demonios. Lo que añade incertidumbre. Además, los Ubuyashiki tiene más relevancia que en el material original.

Kiriya Ubuyashiki y sus hermanas, Kuina y Kanata, en una escena de la película "Demon Slayer: Infiinty Castle" (Foto: Ufotable)

2. El mundo transparente

Para tener una oportunidad de derrotar a Akaza, Tanjiro entra al Mundo Transparente. En el manga de Koyoharu Gotōge resulta más complejo plasmar lo que significa este momento, pero en “Demon Slayer: Infinity Castle” la animación y los sonidos de respiración más lentos permiten notar las transición.

Tanjiro entra al Mundo Transparente para vencer a Akaza en la película “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)

3. El flashback de Zenitsu

En la película, la animación sirvió para explorar mejor las emociones de Zenitsu durante su pelea con Kaigaku. Además, con su séptima forma autodidacta de Respiración Trueno tiene un flashback del apoyo incondicional de su maestro.

El flashback del apoyo incondicional del maestro de Zenitsu le agrega emoción a esta escena en "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

4. Los recuerdos de Kanae

Sin duda la muerte de Shinobu a manos de Doma fue igual de dolorosa en el manga como en la película. No obstante, los recuerdos de Kanae, a quien Shinobu pretendía vengar, lo vuelven un momento aún más emocional y desgarrador.

La muerte de Shinobu adoptó un tono más dramático cuando se mostraron los recuerdos de Kanae en "Demon Slayer: Infinity Castle" a (Foto: Ufotable)

