CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), donde los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios lograron ganar algunas batallas, también sufrieron una lamentable pérdida, Pero aún no han encontrado a Muzan Kibutsuji, así que los fanáticos de anime basado en manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge esperan con ansias la secuela.

“Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado, así que aún restan dos entregas igual de emocionantes. ¿Qué se sabe sobre la segunda? ¿Cuándo se estrenará? ¿Qué capítulos del manga adaptará?

LO QUE SABEMOS SOBRE LA SECUELA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Aún no se ha revelado el título de la segunda película, así que nos referiremos a ella como “Demon Slayer: Infinity Castle 2”. Asimismo, tampoco se conocen otros detalles de la esperada producción. Sin embargo, ya han surgido algunos rumores y el material original permite realizar algunas especulaciones.

Akaza redirigió su ataque a si mismo tras recuperar sus recuerdos humanos al final de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

La secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” todavía no tiene fecha de estreno, pero los rumores de fuentes del estudio de animación Ufotable apuntan al 2027 como fecha de estreno probable.

Por lo pronto, solo queda estar pendientes de las principales convenciones de los próximos meses. Tal vez en la Jump Festa de diciembre y la siguiente Anime Expo se realice algún anuncio.

¿QUÉ PASARÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Después de la muerte de Shinobu Kocho a manos de Doma, Kanao Tsuyuri toma su lugar en la batalla y es la encargada de eliminar al poderoso demonio. En tanto, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka ganaron por poco su pelea contra Akaza, y necesitan recuperarse. Pero aún deben derrotar a Muzan, quien atrapó a Tamayo en un capullo de su carne.

Muzan parece estar en hibernación para adquirir una forma más poderosa, pero de acuerdo con el manga, eso se volverá más relevante en la tercera película. El evento principal de la siguiente sería la batalla contra Kukushibo.

Kanao Tsuyuri debe enfrentarse a Doma en la secuela de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA ADAPTARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

“Demon Slayer: Castillo Infinito” terminó con los eventos del capítulo 157, por lo tanto, la secuela debe partir del capítulo 158, y si se centra en la pelea de Kukushibo, llegaría hasta el capítulo 179.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”

Natsuke Hanae le da voz a Tanjiro

Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke

Hiro Shimono le da voz a Zenitsu

Toshihiko Seki le da voz a Muzan Kibutsuji

Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji

Tomokazu Sugita le da voz a Gyomei Himejima

Ken’ichi Suzumura le da voz a Obanai Iguro

Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito

Tomokazu Seki le da voz a Sanemi Shinazugawa

Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka

Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho

Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo

Kukushibo será uno de los personajes principales de la secuela de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

