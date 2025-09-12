CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), donde los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios lograron ganar algunas batallas, también sufrieron una lamentable pérdida, Pero aún no han encontrado a Muzan Kibutsuji, así que los fanáticos de anime basado en manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge esperan con ansias la secuela.
“Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado, así que aún restan dos entregas igual de emocionantes. ¿Qué se sabe sobre la segunda? ¿Cuándo se estrenará? ¿Qué capítulos del manga adaptará?
LO QUE SABEMOS SOBRE LA SECUELA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”
Aún no se ha revelado el título de la segunda película, así que nos referiremos a ella como “Demon Slayer: Infinity Castle 2”. Asimismo, tampoco se conocen otros detalles de la esperada producción. Sin embargo, ya han surgido algunos rumores y el material original permite realizar algunas especulaciones.
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?
La secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” todavía no tiene fecha de estreno, pero los rumores de fuentes del estudio de animación Ufotable apuntan al 2027 como fecha de estreno probable.
Por lo pronto, solo queda estar pendientes de las principales convenciones de los próximos meses. Tal vez en la Jump Festa de diciembre y la siguiente Anime Expo se realice algún anuncio.
¿QUÉ PASARÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?
Después de la muerte de Shinobu Kocho a manos de Doma, Kanao Tsuyuri toma su lugar en la batalla y es la encargada de eliminar al poderoso demonio. En tanto, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka ganaron por poco su pelea contra Akaza, y necesitan recuperarse. Pero aún deben derrotar a Muzan, quien atrapó a Tamayo en un capullo de su carne.
Muzan parece estar en hibernación para adquirir una forma más poderosa, pero de acuerdo con el manga, eso se volverá más relevante en la tercera película. El evento principal de la siguiente sería la batalla contra Kukushibo.
¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA ADAPTARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?
“Demon Slayer: Castillo Infinito” terminó con los eventos del capítulo 157, por lo tanto, la secuela debe partir del capítulo 158, y si se centra en la pelea de Kukushibo, llegaría hasta el capítulo 179.
ACTORES Y PERSONAJES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”
- Natsuke Hanae le da voz a Tanjiro
- Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke
- Hiro Shimono le da voz a Zenitsu
- Toshihiko Seki le da voz a Muzan Kibutsuji
- Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji
- Tomokazu Sugita le da voz a Gyomei Himejima
- Ken’ichi Suzumura le da voz a Obanai Iguro
- Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito
- Tomokazu Seki le da voz a Sanemi Shinazugawa
- Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka
- Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho
- Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí