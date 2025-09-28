El esperado estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” marcó el inicio de la trilogía que llevará a la pantalla grande la batalla final del manga de Koyoharu Gotouge. Desde el anuncio, los fans anticipaban un espectáculo visual sin precedentes, y Ufotable cumplió con creces: una animación deslumbrante, secuencias de acción intensas y un cierre cargado de emociones. Pero más allá de lo técnico, la gran pregunta era cuánto material del manga cubriría esta primera película, considerando que la saga del “Infinity Castle” abarca desde el capítulo 140 hasta el 205.

LOS ARCOS QUE SE ADAPTARÍAN EN LA PARTE 2 DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Muchos asumían que, para mantener el ritmo, cada película adaptaría alrededor de 22 capítulos, dividiendo de manera equitativa los 66 que restaban por animar. Sin embargo, “Infinity Castle 1″ tomó un rumbo distinto. La cinta se centró principalmente en la batalla de Tanjiro y Giyu contra Akaza, extendiéndola hasta su desenlace en el capítulo 157 del manga. Con este final como clímax narrativo, la primera entrega abarcó apenas 18 capítulos, menos de lo esperado.

Esta decisión genera tanto entusiasmo como preocupación. Por un lado, significa que Ufotable está comprometido en darle a cada combate el tiempo y el peso emocional que merece. Por otro, plantea dudas sobre cómo manejarán el material restante. Si la primera película ya alcanzó las dos horas y media con menos capítulos de lo planeado, ¿qué podemos esperar de las siguientes entregas? ¿Películas de tres horas o más?

Un detalle importante es que “Infinity Castle 1″ incluyó contenido original que no aparece en el manga. Pequeñas expansiones, escenas adicionales y mayor desarrollo de los personajes dieron aire a la narrativa. Y aunque esto alarga la duración, la mayoría de los fans lo recibieron como un regalo: en lugar de recortar, Ufotable enriquece. El riesgo, sin embargo, es que el tiempo se vuelva un obstáculo en la conclusión de la trilogía.

De cara al futuro, todo apunta a que la Parte 2 comenzará justo donde quedó la primera: la batalla entre Kanao y Doma, a la que pronto se unirá Inosuke. Esta segunda entrega cubriría, según estimaciones, desde el capítulo 157 hasta el 180 del manga . Eso implica que veremos algunos de los enfrentamientos más esperados, como la colisión de Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro contra Nakime, además de los primeros choques directos contra los demonios más poderosos.

"Demon Slayer: Infinity Castle" es una película de anime japonesa de fantasía oscura y acción basada en el arco "Castillo Infinito" (Foto: Sony Pictures)

LOS FANS ESTÁN DESESPERADOS POR VER LA SEGUNDA PARTE DE “INFINITY CASTLE”

Una de las batallas más esperadas de esta parte es, sin duda, la de Kokushibō frente a los pilares Gyomei, Sanemi, Muichiro y Genya. Este enfrentamiento, que mezcla brutalidad física con revelaciones emocionales, es uno de los puntos altos del manga y seguramente ocupará una porción significativa de la película. Ufotable podría incluso expandir esta pelea para elevarla a un clímax cinematográfico digno de la saga.

Si la primera entrega fue un despliegue técnico, la segunda promete ser una montaña rusa de emociones y acción. Los fanáticos esperan ver no solo combates intensos, sino también la maestría habitual de Ufotable en la coreografía, el diseño visual y la cinematografía. El estudio ya demostró que no teme a la duración ni a la complejidad narrativa, por lo que podemos anticipar otra película extensa, rica en detalles y fiel al espíritu del manga.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.