La secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) es uno de los proyectos más esperados debido al éxito de la primera entrega, que rompió récord en taquilla y recibió varias nominaciones. El último premio fue en la edición 49 de los Japan Academy Film Prizes, conocidos como los “Oscars” del cine nipón. Esto ha provocado que la aclamada película regresara a los cines de Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo.

“Demon Slayer: Infinity Castle 2” no solo es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del anime, también es uno de los proyectos más esperados del estudio Ufotable, que es responsable de varias series y películas, como “Fate/Zero” y “The Garden of Sinners”. Entonces, ¿cuáles son los otros?

ESTOS SON LAS PELÍCULAS ANIME MÁS ESPERADAS DEL ESTUDIO DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

1. Katsugeki/Touken Ranbu

Basada en el videojuego “Touken Ranbu” desarrollado por Nitroplus y DMM Games, “Katsugeki/Touken Ranbu” es una serie que se emitió entre el 1 de julio y el 23 de septiembre de 2017. Posteriormente se anunció una película anime estaba en producción, pero después del video promocional en 2022, no se ha compartido ninguna actualización sobre el proyecto cinematográfico de Ufotable.

La esperada película anime se centra en espadachines legendarios, conocidos como Tsukumogami o Touken Danshi (espíritus de espadas), que son despertados por un Saniwa para viajar al pasado, específicamente al caótico periodo Bakumatsu (1863 en adelante). Deben combatir al Ejército de Regresión Temporal, que busca alterar hechos históricos cruciales.

"Katsugeki/Touken Ranbu" se caracteriza por intensas secuencias de batalla, con un enfoque en la acción y el drama histórico (Foto: Ufotable)

2. Witch on the Holy Night

Basada en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu para PC desarrollada y publicada por TYPE-MOON, “Witch on the Holy Night” es una película anime producida por el estudio Ufotable y se estrenará en cines de Japón en 2026. Ambientada a finales de la era Shōwa (años 80), sigue a Aoko Aozaki, una joven maga que comienza a aprender brujería con Alice Kuonji mientras lidian con intrusos en su mansión y la aparición de Sōjūrō Shizuki.

El proyecto se anunció en 2021 y desde entonces, la información al respecto ha sido escasa. Pero se sabe que La historia es parte del Nasuverse y sirve como precuela/historia de fondo para los personajes de Tsukihime.

3. Genshin Impact

La película anime “Genshin Impact”, basada en un videojuego de rol de acción desarrollado por MiHoYo, se anunció en 2022. Pero no fue hasta febrero de 2026 que Ufotable compartió un primer vistazo.Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno,se anticipa que el proyecto es a largo plazo, situándose como mínimo hacia 2027.

Tampoco se conocen otros detalles relevantes, pero se sabe que la historia se centrará en el viaje de Éter o Lumina a través de Teyvat para encontrar a su hermano/a.

