Los fans de “Demon Slayer: Infinity Castle” tienen un nuevo motivo para estar pendientes de las redes sociales de la franquicia “Kimetsu no Yaiba”. Y es que la película que arrasó en la taquilla mundial sigue generando conversación de cara a su llegada al formato físico. Así, en este contexto, el estudio Ufotable ha hecho un anuncio que afecta directamente a quienes ya tienen reservada su copia: resulta la revelación de sus ilustraciones exclusivas para Blu-ray y DVD se adelanta. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta retoma el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, llevando a Tanjiro y los Pilares dentro del Castillo Infinito.

Aquí, ellos tienen la misión de enfrentar a Muzan Kibutsuji y a las Lunas Superiores, en una sucesión de batallas que marcan el inicio del desenlace de la historia.

Antes de continuar, mira el anuncio oficial del lanzamiento en Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ SE ANUNCIÓ SOBRE LAS ILUSTRACIONES EXCLUSIVAS PARA BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

A través de la cuenta oficial de “Kimetsu no Yaiba” en X, se informó que la revelación de las ilustraciones exclusivas para el formato físico de la película se adelanta.

La fecha original prevista era el jueves 18 de junio al mediodía y ahora se mueve al sábado 13 de junio del 2026, también al mediodía (hora de Japón).

De esta manera, quienes estén siguiendo de cerca los detalles de la edición coleccionable podrán conocer estos diseños con anticipación.

¿CUÁNDO LLEGA EL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” llegará en formato Blu-ray y DVD el miércoles 29 de julio en Japón.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no existe una fecha de lanzamiento físico para otros mercados fuera del país asiático.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTRENO EN STREAMING DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” tampoco tiene fecha confirmada para su estreno en la plataforma de streaming Crunchyroll a nivel internacional.

Sin embargo, se espera que durante el Anime Expo 2026, exactamente el viernes 3 de julio, se compartan novedades al respecto.

¿QUÉ SIGUE PARA “DEMON SLAYER”?

La segunda parte de la trilogía cinematográfica, “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, ya está confirmada y en desarrollo por Ufotable.

La cinta figura entre los proyectos futuros del estudio, posteriores a su agenda del 2026, lo que sitúa su lanzamiento en el año 2027 como mínimo.

Esta es la carátula exclusiva para el formato físico de Blu-ray y DVD de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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