Cada vez que se estrena una nueva película de “Demon Slayer”, hay que prepararse emocionalmente, no solo por las escenas intensas y el nivel de animación casi irreal, sino también porque el fenómeno global que ha creado esta franquicia no deja de crecer. En Japón, este universo creado por Koyoharu Gotouge ya no es solo un éxito: es historia viva del anime.

Hace apenas unas semanas, el 18 de julio, se estrenó “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” en los cines japoneses, y ya está rompiendo todos los moldes. De hecho, se ha colocado como la película número uno en Japón durante tres semanas consecutivas. Pero lo más impactante es que está tan cerca de superar a una de las obras más emblemáticas del legendario Studio Ghibli, “El castillo ambulante”.

"Demon Slayer: Infinity Castle" está rompiendo récords en todos los países donde ya se estrenó (Foto: Ufotable)

UNA NUEVA HAZAÑA DE TAQUILLA: EL ASCENSO DE “INFINITY CASTLE”

Según cifras de Crunchyroll, “Demon Slayer: Infinity Castle” ha recaudado hasta ahora 17,63 mil millones de yenes. Esto la posiciona como la décima película más taquillera en la historia de Japón. ¿Y sabes qué largometraje está justo encima de ella en esa lista? Sí, “Howl’s Moving Castle” (“El castillo ambulante”) con 19,6 mil millones. Estamos hablando de un peso pesado de la animación japonesa, producido por Studio Ghibli y dirigido por el mismísimo Miyazaki.

Lo más impresionante es la velocidad con la que “Infinity Castle” está escalando posiciones. En solo dos semanas logró cifras que superan en un 112% lo que su predecesora, “Mugen Train”, había recaudado en el mismo periodo. Y si tenemos en cuenta que tal producción sigue siendo la película de anime más taquillera de todos los tiempos (con más de 40 mil millones de yenes), las posibilidades de que esta nueva entrega la supere no son nada descabelladas.

¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Más allá de los números, lo que está consiguiendo esta película tiene mucho que ver con el impacto emocional y narrativo que ha construido la saga. Dirigida por Haruo Sotozaki, esta nueva entrega adapta el esperado arco del Castillo Infinito, una parte fundamental del manga que muchos fans estaban esperando ver en la pantalla grande. Aquí, seguimos a Tanjiro Kamado en su misión más arriesgada hasta ahora, dentro de una fortaleza demoníaca que es, literalmente, una trampa mortal.

Y aunque el director ha mencionado en entrevistas que no le preocupan tanto las cifras, es imposible ignorar el fenómeno global que ha generado esta historia. Lo más fascinante es cómo “Demon Slayer” logra mantener su esencia emocional y estética, sin caer en fórmulas repetitivas, incluso cuando ya se encuentra en una etapa tan avanzada de su narrativa.

EL LEGADO DE STUDIO GHIBLI, AHORA EN LA MIRA

Comparar cualquier película con una obra de Studio Ghibli es entrar en terreno delicado. “El castillo ambulante” no solo es un clásico, sino también una que ha marcado generaciones. Pero hay algo en la forma en que “Demon Slayer” ha conectado con el público más joven que le da esa ventaja competitiva en taquilla. Es la mezcla de acción vertiginosa, animación de primer nivel y una carga emocional que no subestima a su audiencia.

Además, no olvidemos el precedente: “Mugen Train” ya superó a “Spirited Away” (“El viaje de Chihiro”) y hasta a “Titanic” en la taquilla japonesa. Así que no sería la primera vez que esta franquicia pone a Ghibli en una situación incómoda (aunque sana, por supuesto).

UN ESTRENO GLOBAL A ESCALA NUNCA ANTES VISTA

El fenómeno está lejos de limitarse a Japón. “Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenará en cines de Estados Unidos y el Reino Unido el 12 de septiembre de 2025 y un día antes en América Latina, y todo apunta a que su distribución será masiva. Desde Crunchyroll, uno de los principales impulsores del anime a nivel global, ya han adelantado que será “a una escala sin precedentes”.

Y esto no es solo entusiasmo publicitario. La atención de los grandes cines hacia el anime ha cambiado radicalmente. Ya no es solo un producto de nicho: “Demon Slayer”, “Jujutsu Kaisen”, “One Piece”, y otras franquicias están demostrando que el anime puede competir de tú a tú con los tanques de Hollywood.

Shinobu Kocho en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿EL PRINCIPIO DEL FINAL PARA “INFINITY CASTLE”?

Hay que tener en cuenta que “Infinity Castle” es solo la primera parte de una trilogía cinematográfica que adaptará el arco final del manga. Esto significa que el hype aún tiene mucho por ofrecer, y que el final podría ser aún más explosivo —tanto narrativamente como en términos de recaudación— que lo que estamos viendo ahora.

Así que, si “Infinity Castle” ya está a punto de desbancar a “Howl’s Moving Castle”, no quiero ni imaginar lo que vendrá con las siguientes dos entregas. ¿Será este el fin del reinado de “Mugen Train” en lo más alto del podio del cine japonés?

