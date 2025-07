Seguro que estás contando los días para el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (septiembre para la mayoría de países), el arco que promete cerrar por todo lo alto la historia de Tanjiro, Nezuko y los Hashira. Es probable también que ya te hayas visto todas las temporadas y no solo una vez. Por ello, sé que necesitas algo que te ayudara a llenar ese vacío mientras esperas, así que me puse a recordar otros animes muy similares a “Kimetsu no Yaiba”.

Algo de lo que más atrapa de “Demon Slayer” es esa mezcla tan bien equilibrada entre acción brutal, drama emocional y un estilo artístico que parece sacado de un lienzo tradicional japonés. Y claro, el vínculo entre Tanjiro y Nezuko, ese amor incondicional que los hace enfrentarse incluso a la muerte. Por eso, al buscar animes similares, me enfoqué en historias que también combinen fantasía oscura, conflictos humanos profundos, mundos sobrenaturales y combates memorables.

Si tú también quedaste marcado por el mundo de “Kimetsu no Yaiba”, te invito a descubrir estos 12 animes que no solo comparten su esencia, sino que podrían convertirse en tus nuevos favoritos. Todos tienen algo especial: ya sea por sus personajes inolvidables, su ambientación histórica o su manera de hablar sobre el bien, el mal y todo lo que hay en medio.

"Infinity Castle" adapta el arco final del exitoso manga de Koyoharu Gotouge (Foto: Ufotable)

ANIMES SIMILARES A “DEMON SLAYER” QUE DEBES VER

1. “Claymore”

Estrenado en 2007, este anime de fantasía oscura impacta por la crudeza de su mundo. Aquí, unas guerreras mitad humanas y mitad demonios —las Claymores— luchan contra criaturas que cambian de forma llamadas Yoma. Su protagonista, Clare, trae recuerdos a Tanjiro por su lucha constante con su identidad y su determinación inquebrantable.

Además, tiene ese dilema constante: ¿cómo mantienes tu humanidad cuando tu existencia gira en torno a matar? Las peleas están coreografiadas con estilo, la narrativa tiene varios arcos interesantes, y los temas de venganza y pérdida se sienten muy humanos, pese a lo fantástico del mundo.

2. “Blue Exorcist”

Con “Blue Exorcist” pasa algo curioso. Rin Okumura, su protagonista, descubre que es hijo de Satanás. Y sí, tal como Tanjiro, decide pelear contra aquello que lo marcó, en su caso para proteger a la humanidad, lo cual va más allá de luchar contra sus raíces e incluso su destino.

La dualidad de Rin, sus poderes demoníacos, su lucha interna y el ambiente lleno de rituales, exorcismos y fuego azul recuerdan mucho al tono emocional y místico de “Demon Slayer”. La historia de los hermanos también tiene un peso central, así que, si te tocó el vínculo entre Tanjiro y Nezuko, seguro vas a conectar con Rin y Yukio.

3. “Bleach”

Un clásico que nunca pasa de moda. “Bleach” marca demasiado por su mundo espiritual y su mezcla de acción con temas más existenciales. Ichigo, su protagonista, se convierte en un Segador de Almas y se ve envuelto en una guerra que amenaza el equilibrio entre los vivos y los muertos.

Si te gusta la idea de una organización de élite que caza espíritus malignos, como los Hashira cazan demonios, este anime es para ti. Además, “Bleach: Thousand-Year Blood War” eleva la animación a otro nivel, muy en la línea de lo que Ufotable logró con “Demon Slayer”.

4. “Soul Eater”

A pesar de que el anime se desvió del manga, “Soul Eater” tiene una propuesta visual y narrativa que siempre me pareció única. Aquí los protagonistas son estudiantes de una academia donde las armas tienen alma y luchan para devorar almas corruptas.

Me recordó mucho a la dinámica de trabajo en equipo y crecimiento personal que vemos en Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. El arte tiene personalidad propia, las peleas son dinámicas y los personajes tienen sus propios traumas que deben superar, muy al estilo de nuestros Cazadores de Demonios favoritos.

5. “Basilisk”

Si hay un anime que sorprende con su crudeza y belleza trágica, fue “Basilisk”. Imagínate Romeo y Julieta, pero con clanes ninja enfrentados a muerte en el Japón del período Edo. Una historia de amor imposible en medio de una guerra sangrienta.

La animación tiene un estilo muy estilizado, con peleas impresionantes y una narrativa que refleja el ciclo de odio entre generaciones. Esto hace que uno recuerdo a “Demon Slayer” por su ambientación histórica, su carga emocional y ese mensaje de que la violencia siempre tiene un precio.

6. “Devilman Crybaby”

“Devilman Crybaby” fue un viaje emocional. Con solo 10 episodios, esta miniserie deja a reflexionando durante días. Akira Fudo se convierte en un demonio para luchar contra otros demonios, pero no pierde su corazón humano. Su lucha interior es desgarradora.

Este anime habla de la dualidad entre bien y mal de una forma brutal. Tiene escenas gráficas, pero también momentos de una sensibilidad extrema. Si “Kimetsu no Yaiba” te hizo llorar en más de una ocasión, “Devilman Crybaby” probablemente lo haga también.

7. “Hunter x Hunter”

Un clásico moderno con un enfoque muy humano. Gon Freecss quiere convertirse en cazador para encontrar a su padre, pero lo que empieza como una aventura ligera se convierte en una historia compleja llena de personajes con motivaciones grises.

“Hunter x Hunter” se relaciona bastante con “Demon Slayer” en cómo construye su mundo: hay reglas, jerarquías y una mezcla de inocencia y tragedia. Cada batalla tiene un peso emocional, y el crecimiento de Gon me hizo pensar en el camino de Tanjiro.

8. “Fate/Zero”

Si hablamos de animación de alta calidad, “Fate/Zero” es lo más cercano al nivel de Ufotable con “Kimetsu no Yaiba”. Esta serie tiene batallas mágicas con personajes históricos reimaginados que luchan por obtener el Santo Grial.

Lo que más me gusta es cómo trata el tema de los ideales enfrentados. Aquí no hay buenos ni malos absolutos, sino personas con deseos que chocan entre sí. Es denso, visualmente precioso y con uno de los mejores primeros episodios que he visto.

9. “Frieren: Beyond Journey’s End”

Esta serie es muy distinta a lo que todos estamos acostumbrados. Frieren es una maga elfa que vivió una gran aventura, pero ahora, décadas después, se enfrenta al peso del tiempo y la soledad. Es un anime que reflexiona sobre el legado y la memoria.

Aunque no es tan frenético como “Demon Slayer”, sí comparte ese tono melancólico y contemplativo. Puede ser muy similar a los momentos en los que Tanjiro piensa en su familia, en lo que ha perdido y en el futuro que quiere construir.

10. “Re:Zero – Comenzando una vida en otro mundo”

Este isekai toma a muchos por sorpresa. Subaru revive cada vez que muere, lo cual lo obliga a cargar con sus errores y su dolor una y otra vez. El viaje emocional es agotador, pero muy poderoso.

Aunque el estilo es diferente al de “Kimetsu no Yaiba”, la idea de un protagonista que sufre, que intenta proteger a quienes ama y que no se rinde a pesar del dolor, es exactamente lo que me conecta con Tanjiro. Es una montaña rusa emocional.

11. “Hell’s Paradise: Jigokuraku”

Uno de los animes más recientes que más ha sorprendido por su nivel de acción y su estilo visual es “Hell’s Paradise”. Gabimaru, un asesino, busca el elixir de la vida en una isla repleta de monstruos y trampas.

La ambientación feudal, los combates intensos y los dilemas morales lo hacen sentir como un primo oscuro de “Demon Slayer”. Además, el diseño de las criaturas es increíble. Si te gustaron las lunas superiores, aquí vas a encontrar algo igual de retorcido.

12. “Dororo”

Esta historia conmueve profundamente. Hyakkimaru, un niño que nació sin extremidades ni órganos por culpa de un pacto demoníaco, se embarca en un viaje para recuperar lo que le fue robado.

Es una historia de pérdida, recuperación y humanidad. Me recordó muchísimo a la búsqueda de del protagonista de “Demon Slayer”: cada paso que da está marcado por el dolor, pero también por una luz interior que no se apaga. Además, la dupla Hyakkimaru–Dororo es tan entrañable como Tanjiro y Nezuko.

