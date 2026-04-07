Sin duda, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) hizo historia, ya que rompió varios récords, consiguió numerosos premios y reconocimientos, incluso volvió a los cines poco después de su estreno. Aunque no consiguió la tan ansiada nominación a los Premios Oscar 2026, aún puede convertirse en la película anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, que cada año desde 2017, reconoce y celebra las mejores series y películas de anime, así como al equipo que está detrás de las distintas producciones.

Para lograrlo, la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge debe superar a otros cinco nominados: “100 Meters”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage”, “The Rose of Versailles” y “Scarlet”. Aunque la película de “Kimetsu no Yaiba” tiene más probabilidades de ganar, la cinta de “Chainsaw Man” también es una de las favoritas.

Si bien, Película del Año es la categoría más importante, no en la única que “Demon Slayer: Infinity Castle” tiene una nominación en la décima edición de Crunchyroll Anime Awards, que llevará a cabo el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.

Aunque la película "Demon Slayer: Infinity Castle" no consiguió una nominación a los Premios Oscar 2026, aún puede convertirse en la Película anime del año (Foto: Ufotable)

LISTA DE NOMINACIONES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Además de Película del Año, “Demon Slayer: Castillo Infinito” también está nominada en la categoría de Mejor Banda Sonora, donde compite contra las segunda temporadas de “The Apothecary Diaries”, “Dan Da Dan” y “Solo Leveling”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” y “Gachiakuta”.

Aunque esas son las dos categorías más importantes a la que la última película de “Kimetsu no Yaiba” está nominada, también aparece en algunas categorías de Mejor Interpretación de Voz.

Mejor Banda Sonora

The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)

DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)

Gachiakuta (Taku Iwasaki)

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras (Hiroyuki Sawano)

Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)

Bruno Sangregório como Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)

Charles Emmanuel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Erick Bougleux como Zanka Nijiku (Gachiakuta)

Fabio Lucindo como Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)

Gigi Patta como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Ursula Bezerra como Son Goku (Dragon Ball DAIMA)

Mejor Interpretación de Voz (Castellano)

Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)

Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Marisa Marciel como Nami (ONE PIECE)

Marta Barbará como Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)

Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)

Mejor Interpretación de Voz (Alemán)

Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback)

Gerrit Schmidt—Foß como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Magdalena Höfner como Kiui Watase (Jellyfish Can’t Swim in the Night)

Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta)

Patricia Strasburger como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)

Mejor Interpretación de Voz (Hindi)

Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Akshita Mishra como Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Merlyn James como Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)

Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

Shilpie Pandey como Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Dion González como Rudo (Gachiakuta)

Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)

Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

La proyección de "Demon Slayer: Infinity Castle" en los cines termina el 9 de abril de 2026, así que pronto podría llegar a streaming (Foto: Ufotable)

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