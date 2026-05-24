La temporada de premios de anime tuvo a un claro protagonista en el terreno cinematográfico: “Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle”. Y es que la película que adapta el tramo final de la saga de Koyoharu Gotōge se llevó aplausos, lágrimas y también varios trofeos en los Crunchyroll Anime Awards 2026, al punto de convertirse en la producción más premiada de la noche. ¿Te gustaría saber exactamente qué premios ganó la cinta en la gala de este año? Pues, te invito a descubrirlo en esta nota.

Vale precisar que la décima edición de la ceremonia se celebró en Tokio y reconoció a diversas producciones estrenadas durante el 2025 en 32 categorías diferentes.

Así, dentro de ese menú, el apartado de cine estuvo especialmente reñido por la presencia de títulos como “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Mononoke the Movie: The Ashes of Rage”, “Scarlet” y, por supuesto, “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Antes de continuar, mira la transmisión de los Crunchyroll Anime Awards 2026:

¿QUÉ PREMIOS GANÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

De acuerdo con el registro oficial de la ceremonia, la película del anime “Kimetsu no Yaiba” se llevó 6 premios en total, lo que la convierte en la producción con más galardones en el evento.

1. Película del Año (Film of the Year)

¿Qué premia la categoría? Reconoce la mejor producción cinematográfica de anime lanzada en el periodo de elegibilidad.

¿A quién le ganó? “Demon Slayer: Infinity Castle” superó a propuestas como “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “100 Meters”, “Mononoke the Movie: The Ashes of Rage”, “Scarlet” y “The Rose of Versailles”.

2. Mejor Banda Sonora (Best Score)

¿Qué premia la categoría? Distingue la mejor música original compuesta para un anime, ya sea serie o película.

¿A quién le ganó? Gracias a “Demon Slayer: Infinity Castle”, los compositores Yuki Kajiura y Go Shiina se llevaron el premio imponiéndose a partituras como las de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Dandadan” (temporada 2), “Gachiakuta” y “Solo Leveling: Arise from the Shadow”.

3. Mejor Actuación de Voz (Inglés) – Lucien Dodge como Akaza

¿Qué premia la categoría? Reconoce la mejor interpretación de voz en inglés en cualquier anime nominado.

¿A quién le otorgaron el premio? El actor Lucien Dodge, voz en inglés de Akaza, se quedó con el trofeo. El personaje ya era uno de los antagonistas más populares de la franquicia y esta victoria confirma el impacto del doblaje en el mercado internacional.

4. Mejor Actuación de Voz (Español latino) – Jose Antonio Toledano como Akaza

¿Qué premia la categoría? Distingue la mejor actuación de voz en español latinoamericano.

¿A quién le ganó? El actor Jose Antonio Toledano, responsable de la voz latinoamericana de Akaza, ganó la categoría tras imponerse a intérpretes de títulos como “The Apothecary Diaries”, “Gachiakuta”, “My Dress-Up Darling” y “Solo Leveling”.

5. Mejor Actuación de Voz (Castellano) – Carles Teruel como Akaza

¿Qué premia la categoría? Celebra la mejor interpretación de voz en castellano europeo.

¿A quién le ganó? El actor Carles Teruel, voz de Akaza en España, ganó el galardón. En esta categoría también figuraban nominados de producciones como “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Dandadan”, “One Piece” y “The Fragrant Flower Blooms with Dignity”.

6. Mejor Actuación de Voz (Alemán) – Gerrit Schmidt-Foß como Akaza

¿Qué premia la categoría? Reconoce la mejor interpretación de voz en alemán dentro de las producciones nominadas.

¿A quién le ganó? El actor Gerrit Schmidt-Foß, encargado del doblaje alemán de Akaza, obtuvo el premio. Él compartía terna con voces de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “Gachiakuta”, “Jellyfish Can’t Swim in the Night” y “Witch Watch”.

Cabe resaltar que estos reconocimientos se suman a otros premios que “Demon Slayer: Infinity Castle” ya obtuvo previamente, lo que consolida su estatus de fenómeno global dentro del anime contemporáneo.

Los actores de voz de Akaza en "Demon Slayer: Infinity Castle" ayudaron a que la película sea la más premiada de los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Ufotable)

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