Desde su estreno, en julio de 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) ha alcanzado varios récords y conseguido importantes premios. En la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, consiguió el premio a Película del Año y otros seis galardones como Mejor Banda Sonora y Mejor Actuación de Voz. Mientras que en los Premios de la Academia Japonesa de Cine, obtuvo el galardón a Mejor Película de Animación.

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La primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge también consiguió el Premio Honorífico “Animation is Cinema” en los Astra Film Awards (Hollywood Creative Alliance - 9.ª Edición). Asimismo, apareció en la lista de nominados de otras reconocidas premiaciones. De hecho, casi un año después de su llegada a la pantalla grande, continúa siendo nominada.

El 7 de julio de 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” recibió una nominación oficial para la nueva edición de los Premios Harvey, que es unos de los galardones más antiguos y prestigiosos de la industria del cómic estadounidense y tiene una gran relevancia porque los nominados y ganadores son seleccionados por colegas y profesionales del sector (como escritores, editores y libreros).

Aunque esta aclamada película anime es uno de los títulos que más resaltan en la lista de nominados en la categoría de Mejor Adaptación de Cómic/Novela Gráfica, no es el único anime popular que aparece y podría quedarse con el premio que se entrega anualmente en la New York Comic Con.

La primera película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" es una de las nominadas a la nueva edición de los prestigiosos Premios Harvey (Foto: Ufotable)

LOS NOMINADOS A MEJOR ADAPTACIÓN DE CÓMIC O NOVELA GRÁFICA EN LOS PREMIOS HARVEY 2026

Estos son los 10 nominados en la categoría de Mejor Adaptación de un Cómic o Novela Gráfica (Best Adaptation from Comic Book/Graphic Novel) para los Harvey Awards 2026:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle (Película en cines / Crunchyroll/Sony)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (Película en cines / Crunchyroll/Sony)

My Hero Academia — Final Season (Serie de Anime / Crunchyroll)

Your Letter (Película animada / Netflix — Basada en el webtoon de Naver)

The Boys — Temporada 5 (Serie / Prime Video)

Invincible — Temporada 4 (Serie animada / Prime Video)

Peacemaker — Temporada 2 (Serie / Max)

Spider-Noir (Serie / Prime Video & MGM+)

One Piece — Temporada 2 (Serie de acción real / Netflix)

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Videojuego / Warner Bros. Games)

Otra película anime que destaca en esta lista es “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que adapta el volumen 5 y 6 del manga original escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto (conocido como el arco de la “Chica Bomba”). La cinta dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por MAPPA combina romance, tragedia y acción brutal alrededor del protagonista Denji, y también fue un éxito en taquilla.

La película anime "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc" también compite por unos de los galardones más antiguos y prestigiosos de la industria del cómic estadounidense (Foto: MAPPA / Shueisha)

Los Premios Harvey 2026, que se realizará el 9 de octubre, también incluye otras categorías, entre ellas, Mejor manga, que se agregó en 2018 y desde entonces ha sido conquistada por “My Lesbian Experience with Loneliness” de Kabi Nagata, “My Hero Academia” de Kōhei Horikoshi, “Witch Hat Atelier” de Kamome Shirahama, “Chainsaw Man” de Tatsuki Fujimoto, y “Delicious in Dungeon” de Ryōko Kui.

Entonces estos son los nominados a Mejor Manga de este año:

Billy Bat - Naoki Urasawa & Takashi Nagasaki (Kana/Abrams)

He Rolled Me Up Like a Grilled Squid - Yoshiharu Tsuge (Drawn & Quarterly)

Land - Kazumi Yamashita (Yen Press)

Miss Ruki - Fumiko Takano (NYR Comics)

My Gorilla Family - Iijima Ichiro (Living the Line)

My Life in 24 Frames Per Second - Rintaro (Kana/Abrams ComicArts)

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