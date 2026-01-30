Después de éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, los fanáticos de anime esperaban que esperaban alcanzaran una nominación a los Premios Oscar 2026, principalmente, la película de “Kimetsu no Yaiba”. Pero el 22 de enero ninguna película anime fue incluida en la lista de nominados a la premiación más importante del cine. No obstante, “Demon Slayer: Castillo Infinito” ha alcanzado otros reconocimientos y nominaciones.
“Demon Slayer: La Fortaleza Infinita”, que adapta la primera parte del último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, alcanzó una nominación a la edición 53 de los Saturn Awards, que cada año reconocen los mejores trabajos en cine, televisión dentro de los géneros de ficción, horror, fantasía, acción y aventura.
Pero no fue el único anime popular que aparece en la lista de nominados de los Premios Saturn 2026. “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” también fue nominado. ¿Qué otros animes y en qué categoría?
“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y LOS OTROS ANIMES NOMINADOS A LOS SATURN AWARDS 2026
“Demon Slayer: Castillo Infinito”, la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios, aparece en la categoría de Mejor película de animación internacional de los Saturn Awards 2026. Estos son los otros nominados:
- Attack on Titan the Movie: The Last Attack (Crunchyroll)
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (Sony Pictures)
- The Colors Within (Gkids)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Crunchyroll/Sony Pictures)
- Ne Zha 2 (A24)
- Stitch Head (Briarcliff)
De esta lista, las películas animes son “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, “Attack on Titan the Movie: The Last Attack” y “The Colors Within”.
Pero no es la única nominación de “Demon Slayer: Infinity Castle”, también nominada al Premio de la Academia Japonesa a la Mejor Película de Animación, cuyo ganador se anunciará el 13 de marzo.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS SATURN AWARDS 2026?
La 53.ª edición de los Premios Saturn se realizará el domingo 8 de marzo de 2026 desde el Hilton Los Angeles en Universal City, California.
