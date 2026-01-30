Después de éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, los fanáticos de anime esperaban que esperaban alcanzaran una nominación a los Premios Oscar 2026, principalmente, la película de “Kimetsu no Yaiba”. Pero el 22 de enero ninguna película anime fue incluida en la lista de nominados a la premiación más importante del cine. No obstante, “Demon Slayer: Castillo Infinito” ha alcanzado otros reconocimientos y nominaciones.

“Demon Slayer: La Fortaleza Infinita”, que adapta la primera parte del último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, alcanzó una nominación a la edición 53 de los Saturn Awards, que cada año reconocen los mejores trabajos en cine, televisión dentro de los géneros de ficción, horror, fantasía, acción y aventura.

Pero no fue el único anime popular que aparece en la lista de nominados de los Premios Saturn 2026. “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” también fue nominado. ¿Qué otros animes y en qué categoría?

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" se mantuvo en cartelera durante múltiples fin de semanas, lo cual es extremadamente inusual en la era actual del cine (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y LOS OTROS ANIMES NOMINADOS A LOS SATURN AWARDS 2026

“Demon Slayer: Castillo Infinito”, la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios, aparece en la categoría de Mejor película de animación internacional de los Saturn Awards 2026. Estos son los otros nominados:

Attack on Titan the Movie: The Last Attack (Crunchyroll)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (Sony Pictures)

The Colors Within (Gkids)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Crunchyroll/Sony Pictures)

Ne Zha 2 (A24)

Stitch Head (Briarcliff)

De esta lista, las películas animes son “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, “Attack on Titan the Movie: The Last Attack” y “The Colors Within”.

Pero no es la única nominación de “Demon Slayer: Infinity Castle”, también nominada al Premio de la Academia Japonesa a la Mejor Película de Animación, cuyo ganador se anunciará el 13 de marzo.

La película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" explora géneros como la acción, la fantasía y el romance a lo largo de su trama (Foto: MAPPA / Shueisha)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS SATURN AWARDS 2026?

La 53.ª edición de los Premios Saturn se realizará el domingo 8 de marzo de 2026 desde el Hilton Los Angeles en Universal City, California.

