Tanjiro y los demás cazadores de demonios se preparan para una nueva batalla en la pantalla grande... con el reestreno de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (en España: “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) en cines de Estados Unidos. Y es que, en esta ocasión, el arco del Castillo Infinito llega como una experiencia cinematográfica pensada para los fans que quieren ver nuevamente el clímax de la historia, con funciones especiales que se suman al fenómeno mundial del anime.

Vale precisar que este lanzamiento se enmarca en la adaptación del tramo final del manga de Koyoharu Gotouge, en el que el Cuerpo de Exterminio de Demonios enfrenta las consecuencias de todo lo ocurrido en sagas previas, como el Tren Infinito, el Distrito Rojo y la Aldea de los Herreros.

Es decir, la cinta marca el inicio del desenlace contra Muzan Kibutsuji, por lo que es clave para quienes siguen de cerca la cronología de la franquicia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN ESTADOS UNIDOS?

Si te encuentras en Estados Unidos, el paso más directo para adquirir entradas es ingresar a la web oficial del largometraje y usar el buscador.

Allí debes ingresar tu código postal o ciudad y el sistema te mostrará los cines participantes, para luego redirigirte a la página de cada cadena, como AMC Theatres, Cinemark, Regal o Marcus Theatres.

Cabe resaltar que, al tratarse de un evento especial, varias funciones se concentran en fechas y horarios limitados, por lo que conviene comprar con anticipación y revisar el calendario de cada cine.

¿EN QUÉ FORMATOS Y VERSIONES SE PROYECTA LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN SU REESTRENO?

En este relanzamiento, la película se proyecta en japonés con subtítulos en inglés y en versión doblada al inglés.

Respecto a formatos premium concretos (IMAX, 4DX, ScreenX, etc.), estos suelen depender de cada complejo y se muestran únicamente al seleccionar cine y horario, así que tendrás que revisar sala por sala al momento de la compra.

¿CUÁNDO SE REESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CINES ESTADOUNIDENSES?

Recuerda: la cinta “Demon Slayer: Infinity Castle” se reestrena en Estados Unidos el viernes 6 de marzo del 2026.

Entonces, si planeas ver la producción en pantalla grande, la recomendación es clara: siempre revisa las funciones específicas de tu ciudad.

En la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro aparece con un aspecto más intenso debido a la evolución de sus habilidades (Foto: Ufotable / TOHO)

