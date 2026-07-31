“Demon Slayer: Infinity Castle” es una de las películas de animes más llamativas de los últimos años y esto, sobre todo, gracias a lo que se ve en pantalla. Así, el equipo detrás del estudio Ufotable ha revelado cómo lograron que esa mezcla de dibujo tradicional y entornos digitales luciera tan fluida, especialmente en las secuencias dentro del Castillo Infinito. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué la franquicia “Kimetsu no Yaiba” se ve distinta a cualquier otra, aquí te revelo los secretos alrededor de la exitosa fusión que consiguió entre el 2D y el 3D.

Vale precisar que la cinta es la primera entrega de una trilogía que marca el cierre de la historia protagonizada por Tanjiro Kamado.

De esta manera, su paso por salas IMAX empujó a Ufotable a tratar este proyecto como una verdadera experiencia de cine, más allá del formato episódico al que la serie venía acostumbrada en el streaming.

El resultado fue una producción con un nivel de detalle técnico que se quedó con el amplio reconocimiento de la crítica y del público general.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CÓMO LOGRÓ UFOTABLE MEZCLAR EL 2D CON LOS ENTORNOS 3D?

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el director Haruo Sotozaki explicó que lo más complicado de todo el proceso fue mantener sincronizados los entornos 3D con la animación tradicional, evitando que los personajes dibujados parecieran “deslizarse” sobre el escenario digital.

Para lograrlo, el equipo de animación trabajaba en comunicación constante con el departamento de 3D, probando cada secuencia dentro de su entorno tridimensional antes de dar por terminada la animación final.

Por otro lado, en los comentarios del staff que se publicaron como extras de la película, el director de fotografía Yuichi Terao detalló que se desarrollaron nuevas técnicas de iluminación por capas para integrar a Tanjiro y compañía en el Castillo Infinito, sumando después un retoque manual cuadro por cuadro para reforzar los brillos en cada toma.

¿QUÉ TAN GRANDE FUE EL TRABAJO EN 3D DENTRO DE LA PELÍCULA?

El director de 3D Kazuki Nishiwaki señaló que solo los fondos del Castillo Infinito superaron los 700 planos, mientras que el volumen total de trabajo en 3DCG sobrepasó las mil piezas.

Asimismo, reconoció que la magnitud del proyecto lo sorprendió y, eventualmente, esa carga se sostuvo gracias a la colaboración con estudios externos.

¿QUIÉN LIDERÓ LA PELEA ENTRE TANJIRO, GIYU Y AKAZA?

Sotozaki, por su parte, confirmó que la secuencia final de combate estuvo a cargo de un grupo de cuatro personas dentro de Ufotable, con el animador clave Masayuki Kunihiro como responsable de alrededor del 80% de la pelea entre Akaza, Tanjro y Giyu.

Un dato curioso: Kunihiro trabajó con un proceso invertido al habitual, dibujando primero los fotogramas clave de la acción para que luego el equipo de 3D ajustara el entorno a su animación, y no al revés.

Tanjiro Kamado se luce en medio del inmenso Castillo Infinito de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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