Si ya tuviste la oportunidad de disfrutar de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" en pantalla grande, seguro te gustaría saber los principales secretos de su detrás de cámaras. Así, para tu buena suerte, el extenso catálogo de YouTube alberga un especial de casi 10 minutos en que el equipo de Ufotable explica cómo se animó la producción. ¿Lo quieres ver? Pues, aquí te cuento cómo encontrar el video, qué muestra y por qué deberías agregarlo a tu lista de visualizaciones.

Vale precisar que la cinta sigue a Tanjiro, Nezuko, los Pilares y el resto del Cuerpo de Exterminio después de quedar atrapados en el Castillo Infinito, la fortaleza laberíntica de Muzan donde se decide la guerra contra los demonios.

Allí, el grupo se separa en distintos frentes, luchan contra las Lunas Superiores y otros aliados de Muzan, mientras Kiriya y sus hermanas intentan cartografiar el castillo para guiarlos.

De esta manera, cada batalla no solo empuja la trama hacia el combate final contra el rey de los demonios, sino que cierra los arcos emocionales de varios personajes clave.

¿CÓMO VER EL DETRÁS DE CÁMARAS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El pasado 10 de enero del 2026, mucho antes del anuncio de los nominados a los Premios Oscar, la Academia de Hollywood publicó el especial “The Ufotable Team Breaks Down The Animation of ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle’” en su canal oficial de YouTube.

Tal como lo indica su título, este es un detrás de cámaras con foco en el filme, los detalles de la producción, y la integración entre dibujo a mano y efectos digitales.

Y si bien la mayoría de intervenciones están en japonés, el video cuenta con subtítulos en inglés, facilitando la comprensión de las explicaciones técnicas del equipo a miles de personas.

Puedes verlo en YouTube, buscando el título del especial, entrando al link oficial del audiovisual o simplemente disfrutarlo debajo de estas líneas.

¿QUÉ MUESTRA EL DETRÁS DE CÁMARAS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Lo que vuelve relevante este detrás de cámaras no es solo el acceso al material, sino la profundidad con la que el equipo desmenuza su proceso creativo.

Y es que este muestra cómo se construyeron los planos del Castillo Infinito y cómo se mezcla el 2D con entornos digitales complejos.

Además, se detalla el reto de animar el regreso de Akaza en un escenario que se deforma y cambia constantemente.

Cabe resaltar que la película está dirigida por Haruo Sotozaki, tiene a Akira Matsushima como director de animación en jefe y diseñador de personajes, mientras que la música está a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina.

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" lleva la animación del anime a su punto más ambicioso hasta ahora (Foto: Ufotable / TOHO)

