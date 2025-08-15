Cada vez falta poco para el estreno de la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” en Estados Unidos, por lo que muchos fanáticos del anime ya cuentan los días para disfrutar de la cinta. Tomando en cuenta que su estreno en el país norteamericano será el 12 de septiembre de 2025, varios se preguntan cómo y dónde comprar los tickets para verla. A continuación, los detalles.

En Japón, el universo de "Demon Slayer: Infinity Castle" creado por Koyoharu Gotouge ya no es solo un éxito: es historia viva del anime (Foto: Ufotable)

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS ENTRADAS PARA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EE.UU.?

Las entradas para ver “Demon Slayer: Infinity Castle” ya están disponibles desde el 15 de agosto, fecha que confirmada durante la Comic-Con de San Diego 2025, que se realizó del 24 al 27 de julio.

Por lo tanto, si eres uno de los amantes de este anime, ve a comprar tus tickets para disfrutar el filme en las salas de cine.

Tickets are on sale now for Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle! ✨



The first feature film in the three-part cinematic trilogy is coming to theatres including @IMAX and premium large formats in the United States and Canada on September 12.



🎟️ BUY TICKETS NOW:… pic.twitter.com/JZPbGjAf86 — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) August 15, 2025

¿CÓMO Y DÓNDE COMPRO MIS TICKETS PARA VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EE.UU.?

Para ver la primera cinta de “Demon Slayer: Ininity Castle” debes adquirir tus tickets en el sitio web oficial de la película Kimetsu no Yaiba; una vez dentro, elige el país y la fecha que tienes pensado ir a verla.

Si ya sabes el día y la hora que irás a la sala de cine, apresúrate, no vaya a ser que se agoten las entradas y tengas que esperar más días para disfrutarla.

Sigue estos simples y cortos pasos:

Ingresa al sitio web: https://www.demonslayer-movie.com/tickets/

Elige el país y la fecha

Selecciona el horario

Sitio web de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" para comprar las entradas (Foto: Ufotable)

¿QUÉ VEREMOS EN LA PRIMERA PELÍCULA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En el primer filme de la trilogía de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que pondrá fin a la historia de Tanjiro, veremos cómo se va poniendo fin a la lucha centenaria entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los mismos demonios.

Crunchyroll describió la próxima película así: “Mientras los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y Hashira participan en un programa de entrenamiento de fuerza grupal: el Entrenamiento Hashira, en preparación para la próxima batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios en peligro, Tanjiro y los Hashira corren hacia la sede, pero se ven sumergidos en un profundo descenso hacia un espacio misterioso por las manos de Muzan.

El destino de donde han caído Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito. Y así, el campo de batalla se establece mientras se enciende la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí