La esperada película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle" ha irrumpido con fuerza en los cines japoneses, batiendo récords desde su primer día. Con un asombroso estreno que recaudó 11,1 millones de dólares en su debut y 49,4 millones en tan solo cuatro días, la cinta no solo ha superado expectativas, sino que ha marcado un nuevo hito en la historia del cine japonés. Esta nueva entrega del fenómeno mundial confirma que “Demon Slayer” sigue siendo una de las franquicias más poderosas del anime contemporáneo.

EL MAYOR ESTRENO EN IMAX EN LA HISTORIA DE JAPÓN

El impacto de “Infinity Castle” fue especialmente notable en salas IMAX. Aunque se proyectó en apenas 59 pantallas premium en todo Japón, logró recaudar 3,5 millones de dólares en el feriado del lunes, con un promedio de casi 48 mil dólares por sala. Esto representa el mayor estreno en IMAX en la historia del país, lo que subraya la espectacularidad visual de la película y la demanda del público por una experiencia cinematográfica envolvente.

"Infinity Castle" adapta el arco final del exitoso manga de Koyoharu Gotouge (Foto: Crunchyroll)

Las comparaciones con “Mugen Train” eran inevitables. Aquella cinta de 2020 se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, y su éxito se volvió aún más impresionante al darse en plena pandemia. Sin embargo, “Infinity Castle” ha empezado con el pie derecho, superando el debut de “Mugen Train” en un 19%. Si la tendencia se mantiene, podríamos estar presenciando un nuevo récord en la historia del anime en pantalla grande.

El corazón de esta épica reside en el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, llevado a la vida por el aclamado estudio Ufotable y bajo la dirección de Haruo Sotozaki. Con el elenco original de voces de vuelta, los fans acompañan a Tanjiro, Nezuko y compañía en una confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji. La intensidad emocional y la calidad de animación se combinan para ofrecer una experiencia cinematográfica que honra la esencia del manga original.

La producción, cofinanciada por Aniplex —filial de Sony—, también se perfila como una de las apuestas más fuertes del año en el mercado global. Su distribución internacional comenzará el 12 de septiembre con el respaldo de Toho, Aniplex y Crunchyroll, llegando a más de 40 territorios en formato IMAX. La expansión global del anime sigue imparable, e “Infinity Castle” parece estar lista para ser su próxima gran embajadora.

ESTE FENÓMENO TAMBIÉN REFLEJA UN CAMBIO PROFUNDO EN EL CINE JAPONÉS

En 2024, las películas locales —especialmente de animación— representaron un 75 % del mercado, relegando a las producciones extranjeras, como las de Hollywood, a un papel secundario. Franquicias como “Detective Conan”, “Haikyuu!!” y “Demon Slayer” han consolidado al anime como la fuerza dominante en la taquilla nipona.

Empresas como IMAX han sabido adaptarse a esta nueva era dorada del anime. Aprovechando el auge del contenido local, la compañía ha reforzado su presencia en Japón mediante alianzas estratégicas con estudios y exhibidores. El resultado es una mayor inversión en formatos premium que mejoran la experiencia de ver anime en cines, como queda demostrado con el éxito de “Infinity Castle”.

Con su debut apoteósico, “Demon Slayer: Infinity Castle” no solo emociona a los fans, sino que redefine lo que una película de anime puede lograr. En un momento en que la animación japonesa domina la industria cinematográfica nacional, esta película demuestra que el anime no solo pertenece al mundo otaku: pertenece al cine grande, a las pantallas gigantes y a los récords históricos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí