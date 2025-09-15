La trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” representa el clímax definitivo del universo creado por Koyoharu Gotouge. Con sus combates épicos, coreografía visual impecable de Ufotable y secretos revelados, nunca antes el drama y la acción habían alcanzado semejante intensidad. Hoy te contamos cuál de sus batallas es considerada la más importante, decisiva para el destino de los cazadores y los demonios.

Esta trilogía no solo cierra la historia de Tanjiro, Nezuko y los Hashira, sino que adapta uno de los arcos más impactantes y complejos del manga. Los cazadores de demonios, tras la trampa de Muzan Kibutsuji, quedan encerrados en el Castillo Infinito y enfrentan a las Lunas Superiores antes del combate final. Las películas llevarán a la pantalla los momentos más dramáticos de la obra, con el futuro de la humanidad en juego y sacrificios que redefinirán a los personajes y su legado.

DEMON SLAYER: LA PELEA MÁS IMPORTANTE DE LA TRILOGÍA INFINITY CASTLE NO INVOLUCRA A TANJIRO NI A MUZAN

Lejos de lo esperado, ni Tanjiro Kamado ni el propio Muzan protagonizan la pelea clave de la trilogía. La batalla más relevante es el enfrentamiento entre Kokushibo, la Luna Superior Uno, y un grupo de Hashira: Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa y Genya Shinazugawa. Esta pelea es definitoria porque representa el mayor riesgo para los Cazadores de Demonios: Kokushibo, un legendario espadachín transformado en demonio, pone en jaque la supervivencia de los pilares más fuertes, revelando oscuros secretos del mundo y del propio Cuerpo de Exterminadores.

Durante el combate, el pasado y la motivación de Kokushibo quedan al descubierto, así como el origen de las Marcas de Cazador de Demonios y el misterioso poder de las Lunas Superiores. La intensidad y consecuencias de esta pelea pueden inclinar la balanza de toda la guerra: si Kokushibo ganase, el Cuerpo perdería a sus mejores guerreros; si es derrotado, Muzan queda expuesto y debilitado de manera irremediable.

Akaza en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

La secuencia deslumbra por la coreografía, el dramatismo y las pérdidas personales. Esta batalla, cargada de emociones, tensión y revelaciones, es considerada por críticos y fandom como el enfrentamiento supremo del arco, y será recordada como uno de los combates más épicos del anime moderno.

La batalla más relevante es el enfrentamiento entre Kokushibo, la Luna Superior Uno, y un grupo de Hashira (Foto: Ufotable)

