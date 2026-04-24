Como muchos sabemos, la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” ha arrasado en la taquilla mundial. Por lo tanto, es comprensible que los fans de la franquicia creada por Koyoharu Gotōge se pregunten cuánto dinero se necesitó para construir un fenómeno así. Y, por supuesto, la conversación llegó hasta los propios productores, quienes han hablado abiertamente del éxito y del futuro de la trilogía cinematográfica. Sin embargo, lo cierto es que han sido mucho más cautos cuando se les cuestionó por el presupuesto exacto de la cinta.

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Vale precisar que el filme adapta el tramo final de la obra original, con los Pilares y Tanjiro enfrentándose a Muzan Kibutsuji en un castillo infinito que se deforma y desplaza a los cazadores de demonios a escenarios imposibles.

De esta manera, la producción dirigida por Haruo Sotozaki combina elementos de acción, aventura, fantasía y drama a lo largo de su trama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNTO COSTÓ HACER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Si bien medios como The New York Times han estimado el presupuesto de la cinta en alrededor de 20 millones de dólares, los estudios no han hecho pública ninguna cifra oficial hasta ahora.

Además, productores como Hikaru Kondo y Yuma Takahashi han evitado comentar sobre montos concretos cuando se les ha preguntado por el tema.

Así, el costo real de la película sigue siendo, en la práctica, un misterio para el público.

¿HABRÁ MÁS PRESUPUESTO PARA LAS SECUELAS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, los productores fueron consultados sobre la posibilidad de que las siguientes películas de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” tengan un presupuesto mucho más alto, en el rango de 100 a 150 millones de dólares, tomando como referencia el gran desempeño en taquilla de la primera entrega.

Frente a esa interrogante, Hikaru Kondo se mostró encantado con la idea y celebró que esa sugerencia quede por escrito, mientras dirigía la mirada a Yuma Takahashi, el ejecutivo de Aniplex responsable del negocio y el marketing, como trasladándole la presión de aumentar la inversión.

Takahashi, por su parte, reconoció que se trata de “un presupuesto enorme” y, aunque evitó dar alguna promesa concreta, aseguró que “hará todo lo posible” para que el proyecto cuente con los recursos necesarios en las siguientes entregas.

Y tú, ¿ya estás listo para los próximos largometrajes?

Inosuke Hashibira de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" es un cazador de demonios con un estilo de combate salvaje (Foto: Ufotable / TOHO)

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