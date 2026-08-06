La película “Demon Slayer: Infinity Castle” ya tiene números que contar fuera de las salas de cine. Y es que la producción, que fue uno de los estrenos cinematográficos más exitosos del universo del anime “Kimetsu no Yaiba”, dio el salto al formato físico en Japón, y ese paso trajo consigo una importante interrogante: ¿cuántas copias vendió el largometraje en sus primeros días disponible? Pues, para averiguar la respuesta, aquí te presento las cifras desglosadas entre Blu-ray y DVD.

Vale precisar que la cinta adapta la primera parte del tramo final del manga de Koyoharu Gotouge, con los cazadores de demonios ingresando al castillo de Muzan Kibutsuji para librar una batalla decisiva contra las Lunas Superiores.

De esta manera, la estructura del castillo, cambiante y hostil, pone a prueba la capacidad de nuestros protagonistas para trabajar en equipo en un entorno donde cualquier error puede costarles la vida.

¿CUÁNTAS COPIAS DE BLU-RAY Y DVD VENDIÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN SU PRIMERA SEMANA?

De acuerdo con las cifras recopiladas por portales especializados como @Manada_Anime, en base a la información oficial de Oricon, “Demon Slayer: Infinity Castle” vendió 273,991 copias entre Blu-ray y DVD en su primera semana de disponibilidad.

De ese total, 159,360 corresponden a la versión en Blu-ray y 114,631 a la versión en DVD.

Es decir, presenta un desempeño sólido para la película de una franquicia que cuenta con un grupo de fans muy consolidados.

Cabe resaltar que estos datos corresponden estrictamente al mercado japonés, que es donde se realizó este primer lanzamiento físico.

Doma es la Luna Superior Número Dos de las Doce Lunas Demoníacas en la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN FORMATO FÍSICO?

El Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle” salió a la venta en Japón el pasado miércoles 29 de julio del 2026.

Así, este estreno ocurrió más de un año después del cierre del recorrido de la cinta en salas de cine, situación que tuvo a los fans en una larguísima espera.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL STREAMING?

Casi en paralelo a su llegada al formato físico, “Demon Slayer: Infinity Castle” también dio el salto al streaming: la película se lanzó en Crunchyroll el martes 28 de julio de 2026.

En ese sentido, el filme está disponible dentro del catálogo de la plataforma para los suscriptores que siguen la serie y sus anteriores entregas.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Gyomei Himejima, el imponente Pilar de la Roca del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", en una escena de la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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