La película “Demon Slayer: Infinity Castle” se ha convertido en uno de esos fenómenos que se quedan en la memoria. Y es que, durante meses, el arco del Castillo Infinito fue la excusa perfecta para que los fans regresaran una y otra vez al cine en Japón. Así, el largometraje marcó un precedente para las adaptaciones de anime, situándose como el nuevo gran hito de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge. Y, al mismo tiempo, dejó una pregunta flotando entre los seguidores fuera de tierras niponas: ¿qué explica una permanencia tan larga en cartelera?

Vale precisar que la cinta presenta a Tanjiro y los Pilares irrumpiendo en el castillo de Muzan Kibutsuji para el enfrentamiento definitivo.

De esta manera, el foco recae en el regreso de Akaza y en cómo nuestro protagonista, junto a otros cazadores de demonios, se enfrentan a batallas cada vez más intensas dentro de una estructura que parece no tener fin.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LA CARTELERA EN JAPÓN?

Si miramos el calendario, la película se estrenó en Japón el pasado viernes 18 de julio del 2025 y cerró su exhibición general el jueves 9 de abril del 2026.

Es decir, considerando ambas fechas, estamos hablando de 266 días en cartelera.

¿POR QUÉ EL RECORRIDO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LA CARTELERA FUE TAN LARGO?

En Japón, lo habitual es que incluso los éxitos de anime tengan una vida en salas más breve y luego migren rápido a formatos caseros o al streaming.

Sin embargo, en el caso de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la combinación de récords de taquilla desde su primer fin de semana y la expectativa por tratarse del inicio del arco final de la historia llevaron a las distribuidoras a mantenerla el mayor tiempo posible en cartelera.

Además, el filme se apoyó fuertemente en formatos premium, ofreciendo una experiencia tipo “evento” que hizo que siguiera sumando espectadores a lo largo de casi nueve meses.

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN JAPÓN Y A NIVEL MUNDIAL?

De acuerdo con Oricon, “Demon Slayer: Infinity Castle” superó los 40,130 millones de yenes de recaudación en Japón al cumplirse 262 días de exhibición, lo que equivale—aproximadamente—a 260 millones de dólares estadounidenses.

Esto implica que la producción se aseguró el segundo lugar histórico en el ranking de películas más taquilleras del país, solo por detrás de los 40,750 millones de yenes (unos 264 millones de dólares) que dejó “Mugen Train”.

Finalmente, a nivel global y según Box Office Mojo, la ficción recaudó más de 738 millones de dólares en total... gracias a su paso por Japón, Estados Unidos, Europa, América Latina y otros 150 territorios donde se estrenó de manera escalonada.

Kanao Tsuyuri es una joven cazadora de demonios que desempeña un papel fundamental en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí