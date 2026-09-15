¡“Demon Slayer: Infinity Castle” ya tiene fecha confirmada de llegada a Disney+ España! Y es que la famosa plataforma anunció, a través de sus redes sociales, que la cinta, conocida en el país europeo como “Guardianes de la Noche: La Fortaleza Infinita”, se suma a su catálogo con doblaje al castellano incluido. Así, si eres de los fans que sigue cada paso de la trilogía final del anime “Kimetsu no Yaiba”, aquí te cuento cómo revivir el inicio del enfrentamiento decisivo entre Tanjiro, los Hashira y Muzan Kibutsuji en este servicio de streaming.

Vale precisar que la cinta retoma la historia justo después del entrenamiento de los Pilares. Es decir, cuando Muzan Kibutsuji ataca la Mansión Ubuyashiki y arrastra a Tanjiro y a sus aliados a una dimensión creada por él mismo: el Castillo Infinito.

Dentro de esa fortaleza cambiante, cada cazador de demonios queda separado y debe enfrentarse en solitario a las Lunas Superiores, las criaturas más poderosas al servicio de Muzan.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO LLEGA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A DISNEY+?

A través de su perfil oficial en X, Disney+ España confirmó que la película se sumará a su catálogo el lunes 28 de septiembre del 2026.

Cabe resaltar que uno de los mayores atractivos de este lanzamiento es que incluye doblaje al castellano, detalle pensado para el público que prefiere ver la cinta en español sin depender de los subtítulos.

Por otro lado, hasta el momento, no se ha revelado si la plataforma de streaming estrenará la producción en algún otro país.

¿DÓNDE MÁS SE PUEDE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Además de su llegada a Disney+ España, “Demon Slayer: Infinity Castle” ya está disponible en Crunchyroll desde julio de este 2026, cuando debutó en formato digital a nivel global.

Asimismo, Netflix confirmó que la película se suma a su catálogo el 28 de septiembre en Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones donde todavía no estaba disponible.

Por otro lado, en América Latina, el filme llegará a HBO Max ese mismo 28 de septiembre y a Amazon Prime Video el martes 29 de septiembre.

¿QUÉ TAN GRANDE FUE EL PASO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” POR LOS CINES?

“Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 793 millones de dólares en la taquilla mundial, según los registros consolidados de The Numbers, con un presupuesto estimado de apenas 20 millones de dólares.

De esta manera, se convirtió en la película japonesa más taquillera de la historia, en el filme extranjero con mejor recaudación en el mercado estadounidense y en la segunda cinta más exitosa de la historia de Japón, solo detrás de “Mugen Train”.

Tanjiro Kamado, el protagonista de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", sosteniendo su espada Nichirin (Foto: Ufotable)

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