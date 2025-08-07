Mientras todos nos preparamos para disfrutar de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” (también conocida como "Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito" o “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) tras su exitoso estreno en Japón, parece que es un buen momento para volver a ver la cinta con el récord de ser la más taquillera de la historia del anime. Se trata de “Demon Slayer: Mugen Train”​ (en español: "El tren infinito" o "La fortaleza infinita“) y, a propósito de su quinto aniversario, te cuento todo lo que debes saber sobre su disponibilidad en el streaming y en las carteleras de cine. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera entrega de la trilogía con la que concluye la adaptación animada del manga de Koyoharu Gotōge.

A lo largo de su trama, esta nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

Si no estás familiarizado con la historia que cuenta “Demon Slayer: Mugen Train” (2020), debes saber que la película sigue a Tanjiro Kamado y sus compañeros tras completar su entrenamiento de rehabilitación.

En ese sentido, los vemos llegar a su próxima misión en el Tren Mugen, donde han desaparecido más de 40 personas.

Entonces, junto con uno de los espadachines más poderosos del Cuerpo de Exterminio de Demonios, el hashira de las llamas, Kyōjurō Rengoku, se enfrentan a la pesadilla que se vive a bordo.

Y es que poco saben que Enmu, la última de las Lunas Inferiores de los Doce Kizuki, también está en el vehículo y les ha preparado una trampa.

MIRA EL TRÁILER DE “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN” EN EL CINE?

Teniendo en cuenta que “Demon Slayer: Mugen Train” cumple 5 años desde su lanzamiento original en el 2020, aquí te presento la lista con su fecha de reestreno oficial en Latinoamérica.

Estreno en México: jueves 7 de agosto del 2025

Estreno en Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Uruguay: jueves 21 de agosto del 2025

Por ende, para ver la cinta en pantalla grande, revisa la cartelera de tu cine favorito y elige la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN” EN EL STREAMING?

Tal como te puedes imaginar, “Demon Slayer: Mugen Train” es una producción que forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la película en la comodidad de tu hogar, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

