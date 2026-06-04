El fandom de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” lleva meses planteándose la misma pregunta: ¿cuándo llega “Infinity Castle” al streaming y qué se sabe sobre las películas de la trilogía cinematográfica que están por venir? Así, seguro te alegrará saber que esa interrogante podría tener una respuesta muy pronto. Y es que se espera un gran evento de la franquicia en el Anime Expo 2026. Por eso, aquí te cuento qué anuncios están sobre la mesa y qué lugar ocupa el nuevo proyecto de Ufotable dentro del universo creado por Koyoharu Gotōge.

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Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” lleva a Tanjiro, Nezuko y los Pilares al corazón del dominio de Muzan Kibutsuji, un castillo cambiante donde el espacio se distorsiona y cada paso puede significar la muerte.

Allí, los cazadores de demonios quedan dispersos en diferentes frentes de batalla, obligados a enfrentar a las Lunas Superiores en duelos que ponen al límite sus técnicas de respiración, sus convicciones y sus alianzas.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ PASARÁ EL 3 DE JULIO EN EL ANIME EXPO 2026?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Crunchyroll tomará el Peacock Theater de Los Ángeles para una celebración dedicada a “Demon Slayer: Infinity Castle”.

El evento está programado para la tarde del viernes 3 de julio del 2026 y reunirá al elenco de voces en japonés de la película por primera vez en el marco de este festival.

Cabe resaltar que la plataforma ha confirmado más de 20 bloques de programación a lo largo de los dos días del Anime Expo, con “Kimetsu no Yaiba” como uno de los platos fuertes de la jornada inaugural.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS EN EL PANEL DE “DEMON SLAYER” EN EL ANIME EXPO 2026?

Según la información oficial difundida por CBR, el panel de “Demon Slayer” contará con la presencia de:

Natsuki Hanae , la voz japonesa de Tanjiro Kamado.

, la voz japonesa de Tanjiro Kamado. Takahiro Sakurai , quien le da voz a Giyu Tomioka.

, quien le da voz a Giyu Tomioka. Saori Hayami, la voz de Shinobu Kocho.

El evento también marca el debut de Hayami en el Anime Expo, lo que convierte esta participación en un momento especial para los fans de la actriz de doblaje.

¿QUÉ PODRÍA ANUNCIARSE EN EL PANEL DE “DEMON SLAYER” EN EL ANIME EXPO 2026?

El panel trae consigo dos promesas concretas: la presentación de un video especial vinculado a “Demon Slayer: Infinity Castle” y un avance de metraje del próximo proyecto cinematográfico de Ufotable.

Y este segundo punto es el que más intriga genera, ya que aún no se ha confirmado ningún título ni fecha de estreno para las dos películas restantes de la trilogía cinematográfica.

Además, podría ser el momento ideal para el anuncio del lanzamiento oficial de la primera cinta en el streaming, la cual llegará próximamente a Crunchyroll.

Y tú, ¿estás emocionado por lo que se podría revelar allí?

Doma es uno de los antagonistas principales de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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