Cada vez que se anuncia un nuevo doblaje de una película de anime, me entra una mezcla de emoción y curiosidad. Porque sí, hay algo muy especial en ver cómo Hollywood se va metiendo poco a poco en el mundo de la animación japonesa. Y esta vez no es cualquier proyecto: estamos hablando de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie – Infinity Castle”, una cinta que ya está rompiendo récords en Japón y que llega con sorpresas para el doblaje en inglés.

Todo esto porque justo ahora se confirmó que uno de los actores más queridos del universo de Marvel se une a este fenómeno animado. Me refiero a Channing Tatum, el mismo que interpretó a Gambit en “Deadpool & Wolverine” y que también hemos visto brillar en películas como “Magic Mike”, “21 Jump Street” y “Free Guy”. Ahora se mete de lleno en el anime para ponerle voz a Keizo, un personaje clave en esta nueva entrega de “Demon Slayer”.

CHANNING TATUM, DE MARVEL A “DEMON SLAYER”

Ver el nombre de Channing Tatum en el reparto oficial de “Demon Slayer: Infinity Castle” fue una sorpresa total. Según confirmó Variety, el actor formará parte del doblaje en inglés de esta esperada película de anime junto a Rebecca Wang, otra voz que está empezando a sonar fuerte en este tipo de producciones.

El personaje que interpretará Tatum es Keizo, una figura que tiene una presencia importante en la trama emocional de esta parte de la historia. Que un actor de su talla, conocido por interpretar a Gambit en “Deadpool & Wolverine” (aunque el personaje aún no ha sido explotado como merece), se sume a este universo, habla del nivel de interés que “Demon Slayer” ha generado incluso fuera del círculo otaku.

Channing Tatum como Gambit en la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: Marvel Studios)

¿POR QUÉ TATUM ACEPTÓ PARTICIPAR?

Lo que me pareció aún más tierno fue enterarme del motivo personal detrás de esta colaboración. Según Crunchyroll, Channing Tatum se enamoró de “Demon Slayer” viendo la serie con su hija. Imagínate esa escena: un actor de acción, ícono de masculinidad hollywoodense, enganchado con un anime que mezcla dolor, familia y redención.

Y eso le da un plus a su participación. No es solo un trabajo más, es un proyecto que conecta con su vida personal. Se nota que no está leyendo un guion por obligación, sino que hay cariño y respeto por el material original.

Keizo en el manga original de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Shūeisha)

UNA TRILOGÍA PARA CERRAR CON BROCHE DE ORO

En caso de que aún no lo sepas, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie – Infinity Castle” es la primera parte de una trilogía cinematográfica que cerrará por completo la historia del manga de Koyoharu Gotouge. Esta nueva fase marca un antes y un después, tanto para los personajes como para los fans.

La película está dirigida por Haruo Sotozaki, el mismo director detrás del éxito rotundo que fue “Mugen Train”. Y sí, el nivel de animación vuelve a estar a cargo de Ufotable, así que podemos esperar escenas visualmente apabullantes.

ESTRENO EN CINES DE EE. UU. Y CANADÁ

El 12 de septiembre llega “Demon Slayer: Infinity Castle” a los cines de Estados Unidos y Canadá con su esperada versión en inglés. Y con la presencia de una figura como Channing Tatum, es muy probable que la película capte la atención no solo de los fans del anime, sino también de quienes vienen del mundo del cine de superhéroes o de la acción más comercial.

La inclusión de actores como Tatum en producciones como “Demon Slayer” es una prueba más de cómo el anime ya no es solo cosa de nicho. Está cruzando barreras culturales y generacionales.

