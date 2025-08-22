Desde que llegó a los cines japoneses el pasado 18 de julio, “Demon Slayer: Infinity Castle” se convirtió en un éxito absoluto, ya que cada día sigue acumulando millones en la taquilla, algo que de seguro seguirá con el paso de los días, y más cuando se estrene a nivel internacional. Debido a que todo el mundo quiere ver la película, las salas de cine en el país asiático continúan llenándose, pero un caso se presentó a la salida de una función cuando detuvieron a un estudiante. Conoce las razones a continuación.

Tanjiro Kamado es el protagonista de los animes y las películas de la franquicia "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ UN ESTUDIANTE FUE DETENIDO AL SALIR DE UNA FUNCIÓN DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Un estudiante de 24 años fue detenido tras una función de “Demon Slayer: Infinity Castle” por haber cometido el delito de violación de derechos de autor y otros cargos al haber filmado en secreto la película de anime en un cine del distrito de Shinjuku, Tokio.

Asimismo, se le acusa de haber tomado fotos escondidas del filme dentro de la sala, algo que niega el acusado que fue identificado como Shim Jun-woo, estudiante de una escuela vocacional coreana del distrito de Adachi, Tokio. El caso ocurrió el 18 de julio.

De acuerdo con la comisaría de Otsuka, del Departamento de Policía Metropolitana, el individuo fue arrestado el 30 de julio bajo sospecha de robo y otros delitos, luego de haber utilizado la tarjeta de crédito de otra persona para comprar 200 discos Blu-ray de anime por un valor de 1,3 millones de yenes (equivalente a US$8,850) en una plataforma de compras en línea, publica The Sankei Shimbun.

Al revisar su teléfono inteligente incautado, se encontró videos de la película “Infinity Castle” por 2 horas con 35 minutos de duración, lo que llevó a su detención. Actualmente, la policía de Otsuka realiza las investigaciones.

La motivación de esta persona habría sido subir a internet la película y venderla a los fanáticos de su país, quienes aún no la han visto, o también ofrecerla a los seguidores de Tanjiro en el resto del mundo. Y es que para nadie es un secreto que algunos fans quieren saber detalles del filme antes de que llegue a las salas de cine, aunque la forma de obtenerlas sea ilegal.

Akaza es un demonio clave que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí