“Demon Slayer: Infinity Castle” ha logrado algo impresionante: en apenas 38 días, superó a “Titanic” (1997) para convertirse en la tercera película más taquillera en la historia de Japón. Este logro no solo refleja la magnitud del fenómeno que representa la franquicia en el mundo, sino también el impacto cultural que ha tenido en el público japonés. Nunca antes un anime había sido capaz de escalar tan rápido en la lista histórica, dejando en claro que “Kimetsu no Yaiba” es mucho más que una moda pasajera: es una auténtica revolución en el cine de animación.

La película recaudó más de 172.7 millones de dólares americanos en Japón, ubicándose justo detrás de “Mugen Train” y “Spirited Away”, y por encima de gigantes como “Frozen” y el legendario “Titanic”. Estas cifras la consolidan como un fenómeno cultural y comercial sin precedentes para una producción animada.

“Infinity Castle” es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adaptará el final del manga de “Demon Slayer”. Dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, la cinta se estrenó el 18 de julio de 2025 en Japón y ya ha roto múltiples récords, como el mayor ingreso en fin de semana de estreno y apertura más rápida en alcanzar los 67 millones de dólares.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Ambientada en la siniestra Fortaleza Infinita —el castillo infinito dominado por los demonios— la historia sigue a Tanjiro, Nezuko y los otros cazadores mientras se enfrentan a los temidos “Upper Moons” y al propio Muzan Kibutsuji. Es la conclusión cinematográfica de la saga, plagada de batallas intensas y dramatismo emocional.

Además de su éxito comercial, “Infinity Castle” se ha convertido en la película de anime original mejor valorada de la historia en IMDb, con una puntuación de 8.9/10 —superando incluso a los clásicos de Studio Ghibli—, aunque podría alterarse con su lanzamiento occidental en septiembre.

"Demon Slayer: Infinity Castle" se convierte en la tercera película más taquillera en Japón (Foto: Ufotable)

En una proyección especial, las voces de personajes como Shinobu (Saori Hayami) y Kanao (Reina Ueda) confesaron haber sido sobrecogidas hasta las lágrimas ante la intensidad emocional del film, especialmente por el destino de Kanao. La película llegará a cines de EE.UU. y Reino Unido el 12 de septiembre de 2025, y posteriormente se espera su llegada a plataformas como Crunchyroll y posiblemente Netflix.

Con este nuevo hito, la franquicia “Demon Slayer” no solo consolida su dominio en el anime, sino que redefine los límites de lo que puede lograr una historia animada. Enfrentarse y superar a una superproducción como “Titanic” en taquilla japonesa es testimonio de un fenómeno que combina pasión de fans, calidad visual y narrativa poderosa. Este logro marca un antes y un después en la historia del cine en Japón.

