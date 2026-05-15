“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" acaba de sumar un nuevo premio a su vitrina y confirma algo que muchos fans ya sabían: esta parte de la historia de la franquicia de Koyoharu Gotōge se disfruta mejor en cines. Y es que el reconocimiento llega como un importante galardón que celebra la experiencia de verla con sonido envolvente, un público comprometido y la pantalla grande ocupada por el castillo infinito. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta se presenta como una continuación directa del anime “Kimetsu no Yaiba”, siguiendo los eventos posteriores al entrenamiento de los Pilares y a la preparación final contra Muzan.

Así, la historia lleva a Tanjiro, Nezuko y el resto del Cuerpo de Exterminio de Demonios a una fortaleza dimensional en la que Muzan atrapa a los cazadores y los separa en diferentes frentes de batalla.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ PREMIO GANÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como reporta GameRant, la cinta fue reconocida en los Cinema Grand Prix Awards 2026, el pasado martes 12 de mayo, dentro de la categoría “Must-Watch Theatrical Animation Work” del Dai-ikkai Eigakan Taishō, un premio impulsado por las cadenas de cine japonesas.

Es decir, se trata del título que los propios exhibidores señalan como la película de anime que más vale la pena ver en salas de cines.

Cabe resaltar que la ceremonia se realizó en el complejo 109 Cinemas Premium Shinjuku, en Tokio, con parte del elenco de voz de la cinta presente.

Ellos eran Hiro Shimono (Zenitsu) y Saori Hayami (Shinobu), quienes subieron al escenario para recibir el trofeo.

De esta manera, “Demon Slayer: Infinity Castle” se convierte en la primera obra en llevarse este premio en la historia del certamen.

Hiro Shimono y Saori Hayami aceptaron el premio de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" en los Cinema Grand Prix Awards 2026 (Foto: @eigakan_taishow / X)

¿EN QUÉ ORDEN VER LA FRANQUICIA HASTA LLEGAR A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como te puedes imaginar, conviene seguir el recorrido oficial del anime “Kimetsu no Yaiba” antes de llegar al filme. El orden es el siguiente:

Serie de anime “Demon Slayer” – Temporada 1 , que presenta a Tanjiro, Nezuko y la base del conflicto con Muzan.

, que presenta a Tanjiro, Nezuko y la base del conflicto con Muzan. Película “Demon Slayer: Mugen Train” , que adapta el arco del Tren Infinito y se conecta directamente con la temporada 1.

, que adapta el arco del Tren Infinito y se conecta directamente con la temporada 1. Temporada 2 del anime, que cubre el Distrito del Entretenimiento, con las batallas junto a Tengen Uzui.

del anime, que cubre el Distrito del Entretenimiento, con las batallas junto a Tengen Uzui. Compilatorio “To the Swordsmith Village” , que reúne episodios del arco de la Aldea de los Herreros en formato de película.

, que reúne episodios del arco de la Aldea de los Herreros en formato de película. Temporada 3 del anime, donde se desarrolla por completo el arco de la Aldea de los Herreros.

del anime, donde se desarrolla por completo el arco de la Aldea de los Herreros. Compilatorio “To the Hashira Training” , que junta episodios del entrenamiento de los Pilares antes del asalto final.

, que junta episodios del entrenamiento de los Pilares antes del asalto final. Película “Demon Slayer: Infinity Castle”, que traslada a los personajes al interior del castillo y da inicio al desenlace contra Muzan.

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