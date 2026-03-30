En Japón, ir al cine para ver "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" se ha convertido en algo más que un simple plan. Y es que supone la oportunidad de presenciar cómo una franquicia de anime vuelve a reescribir la historia de la taquilla. ¿Un ejemplo de ello? Pues, la película acaba de cruzar una barrera que, hasta ahora, solo otra cinta japonesa había logrado superar. Y sí, también pertenece al mismo universo de cazadores de demonios.

Vale precisar que este nuevo hito llega después de más de ocho meses en cartelera, con funciones especiales, relanzamientos y formatos premium que han mantenido vivo el interés del público local.

Aun así, lo más llamativo no es cuánto tiempo ha estado en salas, sino el nivel de recaudación que ha conseguido dentro de Japón, al punto de desplazar a clásicos intocables del cine animado.

Por supuesto, detrás de estas cifras, hay una combinación muy particular: un arco narrativo esperado por años, el regreso del equipo creativo de siempre y una campaña que ha llevado a los fans a ver la película más de una vez.

De esta manera, lo que comenzó como la primera parte del clímax de “Kimetsu no Yaiba”... terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos comerciales más llamativos de la cartelera japonesa reciente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ HITO DE TAQUILLA LOGRÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Según los reportes de portales como Natalie, el logro concreto de la película es que superó los 40,000 millones de yenes de recaudación solo en Japón, algo que—hasta ahora—solo había alcanzado “Demon Slayer: Mugen Train”.

Esto la convierte en la segunda cinta más taquillera de la historia del cine japonés, en un club muy exclusivo dominado por la misma franquicia.

Con esta cifra, “Infinity Castle” dejó atrás a “El viaje de Chihiro”, que—durante años—ocupó el segundo lugar histórico.

Así, de acuerdo con el ranking actualizado de Kogyo Tsushin, el podio queda encabezado por “Mugen Train”, seguida por la última cinta de “Demon Slayer” y, en tercer puesto, la película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki.

¿CÓMO FUE CRECIENDO LA CIFRA DE TAQUILLA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Como muchos recordamos, el crecimiento fue vertiginoso desde el inicio: resulta que alcanzó los 10,000 millones de yenes en solo 8 días, llegó a los 20,000 millones en 23 días y superó los 30,000 millones en 46 días, antes de escalar hasta la marca de los 40,000 millones en su semana número 36 en cartelera. Es decir, se convirtió en un fenómeno sostenido.

Asimismo, sumando su desempeño global, podemos afirmar que la cinta se ha consolidado como uno de los títulos japoneses más exitosos de todos los tiempos fuera de su territorio de origen.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y CUÁNTO HA DURADO EN CARTELERA?

La película se estrenó en cines japoneses el pasado 18 de julio del 2025 y su recorrido se extenderá hasta el jueves 9 de abril del 2026.

Esto significa que el hito de taquilla se alcanzó en el día 254 de exhibición, tras una larga carrera en la que el “boca a boca” y las funciones especiales han sido clave.

Este póster de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" está protagonizado por Shinobu Kocho (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí