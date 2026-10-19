“Demon Slayer: Infinity Castle” ha sumado un nuevo trofeo a su larga lista de reconocimientos. Y es que la exitosa película de la franquicia anime “Kimetsu no Yaiba” se quedó con el primer lugar en la categoría de cine de los Newtype Anime Awards, una votación que los fans japoneses siguen cada año con mucha atención. Así, ¿te gustaría saber qué ganó exactamente la producción, quiénes la acompañan en el podio y qué otros títulos se llevaron galardones en esa misma ceremonia? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta se estrenó en los cines de Japón el 18 de julio del 2025, por lo que este premio llega más de un año después de su lanzamiento original.

Además, la edición de los Newtype Anime Awards de este año reunió varios proyectos de cine, TV y streaming, así como categorías para música, voces y diseño.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS NEWTYPE ANIME AWARDS?

Estos galardones son elegidos por los lectores de la revista Newtype, publicada por Kadokawa Shoten.

Cabe resaltar que los premios nacieron en el 2011 tras desacuerdos con Tokuma Shoten, la editora de Animage.

A partir de entonces, la ceremonia se lleva a cabo de forma presencial en Japón. Y, en el caso de la gala del 2026, esta se realizó el pasado sábado 17 de octubre en un escenario especial en el festival Machi Asobi en la ciudad de Tokushima.

¿QUÉ PREMIO GANÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Según la cuenta oficial de la redacción de Newtype en X, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” quedó con el primer lugar del Premio a la Obra (cine), en la 14° edición de los Newtype Anime Awards.

Y el podio de largometrajes se completó así:

“La princesa Kaguya del cosmos” (2º lugar)

“Mobile Suit Gundam Hathaway: El hechizo de una ninfa” (3º)

“Chainsaw Man - La película: Arco de Reze” (4º)

“Gintama, la película: Yoshiwara en llamas” (5º)

Los puestos 6 al 10, por su parte, fueron para: “Milky☆Subway: The Galactic Limited Express - La película”, “Sound! Euphonium: The Final Movie - Part 1”, “Detective Conan: Fallen Angel of the Highway”, el filme de “Peligros en mi corazón” y “100 Meters”.

¿QUIÉNES GANARON LOS DEMÁS PREMIOS DE LOS NEWTYPE ANIME AWARDS 2026?

La serie “Yomi no Tsugai” (“Daemons of the Shadow Realm”) fue la gran protagonista de la noche, con el primer lugar en cuatro categorías:

Obra de TV y streaming.

Mejor director para Masahiro Ando.

Diseño de personajes para Nobuhiro Arai, con obra original de Hiromu Arakawa.

Canción temática por “Tobu Toki” de Vaundy, el opening de su primera tanda de episodios.

Finalmente, el resto de los ganadores se repartió así:

Estudio: MAPPA

MAPPA Personaje masculino: Satoru Gojo de “Jujutsu Kaisen” (arco del “Juego del Sacrificio” - Parte 1)

Satoru Gojo de “Jujutsu Kaisen” (arco del “Juego del Sacrificio” - Parte 1) Personaje femenino: Gigi Andalucia de “Mobile Suit Gundam Hathaway”

Gigi Andalucia de “Mobile Suit Gundam Hathaway” Actor de voz: Kenjiro Tsuda

Kenjiro Tsuda Guion: Tomohiro Suzuki por la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”

Tomohiro Suzuki por la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” Utilería : “Mobile Suit Gundam Hathaway”

: “Mobile Suit Gundam Hathaway” Sonido: “La princesa Kaguya del cosmos”, con música de Cornelius y canciones de ryo (supercell), yuigot, Aqu3ra, HoneyWorks, 40mP y kz (livetune)

“La princesa Kaguya del cosmos”, con música de Cornelius y canciones de ryo (supercell), yuigot, Aqu3ra, HoneyWorks, 40mP y kz (livetune) Personaje mascota: Chiikawa

Tras el entrenamiento intensivo con los Pilares, el poder de Tanjiro Kamado alcanza un nivel completamente diferente al entrar a la fortaleza flotante de Muzan Kibutsuji en la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí