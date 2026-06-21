Si eres de los que sigue cada movimiento de la aclamada franquicia anime “Kimetsu no Yaiba”, seguro te gustará saber que se lanzó una nueva pieza de contenido que tiene a medio fandom hablando al respecto. Se trata de un tráiler relacionado con el siguiente paso de la película “Demon Slayer: Infinity Castle”: ni más ni menos que su lanzamiento físico en formato Blu-ray y DVD. Así, si te quedaste con ganas de averiguar qué viene ahora para esta historia, aquí te cuento todo lo que se reveló en este avance oficial.

Vale precisar que la cinta forma parte de una trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, la cual está producida por el estudio Ufotable, responsable de catapultar a “Demon Slayer” como una de las franquicias más sólidas del anime actual.

En este contexto, el filme se mantuvo en la cartelera japonesa durante varios meses, algo que pocas veces se ve en la industria cinematográfica a nivel internacional.

¿QUÉ MUESTRA EL NUEVO TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El nuevo tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”, publicado el pasado viernes 19 de junio del 2026, se presenta como un adelanto pensado para acompañar el lanzamiento en formato físico de la película, mostrando fragmentos de la misma, centrados en el querido Zenitsu Agatsuma.

Este material corresponde al tercer comercial de lanzamiento de la edición en Blu-ray y DVD, e incluye, además, una actualización sobre el contenido de los extras que acompañarán al disco.

A continuación, puedes disfrutarlo sin problemas:

¿CUÁNDO SE LANZA EL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como se indica en la página oficial de “Kimetsu no Yaiba”, el estreno en Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle” está programado para el miércoles 29 de julio en Japón.

Así, este será el primer lanzamiento en formato físico del largometraje desde su debut en los cines.

Importante: hasta el momento, no hay una fecha de lanzamiento internacional para esta edición. Por otro lado, la llegada del filme a la plataforma de streaming Crunchyroll tampoco tiene día confirmado.

¿QUÉ EXTRAS INCLUYE LA EDICIÓN BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El mercado japonés ofrece una edición limitada con empaque especial, ilustraciones inéditas y un disco de extras con segmentos del elenco principal, así como una versión estándar más sencilla.

Y, entre los contenidos adicionales, destacan: paneles de evento, un compilado de comerciales y promocionales, y material exclusivo centrado en distintos personajes de la historia.

Así se ve la edición limitada japonesa del formato físico de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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