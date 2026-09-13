Como muchos sabemos, hay películas que llegan, hacen ruido y se van. Sin embargo, “Demon Slayer: Infinity Castle” no entra en esa categoría. Y es que la primera entrega de la trilogía cinematográfica que cierra la historia del anime de Koyoharu Gotouge sigue proyectándose en las salas de un país asiático que, contra toda lógica de estrenos, se niega a sacarla de cartelera. Así, si eres fan de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” y llevas meses preguntándote cómo es posible que esta cinta continúe vendiendo entradas tanto tiempo después de su llegada a los cines, aquí te cuento todos los detalles del fenómeno.

Vale precisar que el filme se centra en Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Exterminio de Demonios después de ser arrastrados a la Fortaleza Infinita, el laberinto dimensional controlado por Muzan Kibutsuji.

Allí, los cazadores quedan separados y deben enfrentar a las Lunas Superiores, los demonios más poderosos del ejército del villano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ PAÍS MANTIENE A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CARTELERA?

El país en cuestión es India, territorio asiático que estrenó la película del anime “Kimetsu no Yaiba” el pasado 12 de septiembre del 2025.

Así, de acuerdo con Sony Pictures, la producción ha acumulado un año seguido de funciones como parte de una estrategia global para maximizar su recaudación en salas.

Cabe resaltar que, hasta el cierre de esta nota, el portal BookMyShow registra funciones en tres complejos de cine de la ciudad de Hyderabad.

Además, las proyecciones están disponibles en japonés y, en algunos casos, con subtítulos en inglés.

¿QUÉ OTROS RÉCORDS ROMPIÓ LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” ya era, antes de este hito, la película animada extranjera más taquillera en la historia de India, según ETV Bharat.

Asimismo, a escala global se posicionó como la cinta de anime más exitosa de todos los tiempos, superando a “El viaje de Chihiro” y a “Your Name”, con una recaudación mundial que, de acuerdo con The Numbers, alcanzó los 793 millones de dólares.

¿DÓNDE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL STREAMING?

“Demon Slayer: Infinity Castle” forma parte del catálogo internacional de Crunchyroll, plataforma a la que llegó el 28 de julio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar del largometraje en la comodidad de tu casa, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" ha tenido un enorme e ininterrumpido éxito en la pantalla grande (Foto: @SonyPicsIndia / X)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí