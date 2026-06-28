Hay películas que se despiden de los cines apenas unas semanas después de su estreno y hay otras que se resisten a irse. Y “Demon Slayer: Infinity Castle” claramente pertenece a esta segunda categoría, ya que en pleno 2026, casi un año después de haber llegado a la pantalla grande, todavía aparece en la cartelera de un país asiático. Así, si te preguntas cuál es ese territorio y qué tiene la cinta para continuar convocando al público tanto tiempo después de su lanzamiento, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción adapta el arco final del manga “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, creado por Koyoharu Gotouge.

De esta manera, se centra en la batalla decisiva entre Tanjiro, el Cuerpo de Cazadores de Demonios y Muzan Kibutsuji dentro del Castillo Infinito.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ PAÍS TODAVÍA TIENE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CARTELERA?

Al cierre de esta nota, India es el país asiático que continúa exhibiendo la película del anime “Kimetsu no Yaiba” en salas.

De acuerdo con la plataforma de venta de entradas BookMyShow, cines como el PVR Next Galleria Mall de Hyderabad mantienen horarios activos para la cinta incluso hasta julio del 2026.

Y, tal como te puedes imaginar, esta es una situación evidentemente inusual para una producción que se estrenó hace casi un año.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” llegó a los cines de Japón el pasado 18 de julio del 2025 y debutó en India el 12 de septiembre de ese mismo año, con más de 750 salas a nivel nacional.

De esta forma, con el paso del tiempo, se convirtió en la película japonesa más taquillera de la historia, con una recaudación mundial que supera los 732 millones de dólares.

¿CUÁNDO REGRESÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A LA CARTELERA INDIA?

El 6 de marzo del 2026, “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo un reestreno limitado en formato ScreenX, con proyección de 270 grados, en japonés con subtítulos en inglés y también en versiones dobladas al hindi, tamil, telugu e inglés.

Importante: la escasez de salas habilitadas para ScreenX en India explica por qué la disponibilidad de funciones se mantiene acotada a determinadas ciudades y cadenas como PVR.

Y a ti, ¿también te sorprende que el largometraje siga en cartelera?

Tanjiro Kamado en una imagen promocional de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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