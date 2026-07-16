Hay películas que no se despiden del todo de la cartelera y, sin dudas, “Demon Slayer: Infinity Castle” es una de ellas. Y es que la primera entrega de la trilogía que adapta el tramo final del manga de Koyoharu Gotouge se prepara para volver a las salas de Corea del Sur, justo cuando se cumple un año del estreno que fue un éxito en la taquilla del país asiático. Así, ¿te gustaría saber más respecto a este importante relanzamiento de la cinta del anime “Kimetsu no Yaiba”? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme retoma la historia de la franquicia justo cuando el Cuerpo de Exterminio de Demonios invade el Castillo Infinito, la guarida dimensional de Muzan Kibutsuji, con el fin de iniciar la batalla definitiva contra él y las Doce Lunas Superiores.

Entonces, en este espacio que se deforma y cambia constantemente, los Pilares (Hashira) y Tanjiro se separan y entablan combates simultáneos contra los poderosos demonios de rango superior.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”, película que llegará a la plataforma Crunchyroll el martes 28 de julio:

¿CUÁNDO Y POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” VUELVE A LOS CINES DE COREA DEL SUR?

Tal como reportó el portal View el pasado 15 de julio, la distribuidora AniPlus confirmó que la producción regresará a los cines surcoreanos en agosto del 2026 con motivo del primer aniversario de su estreno en el país, ocurrido el 22 de agosto del 2025.

Cabe resaltar que la compañía CJ ENM es la encargada de esta reposición, que llega acompañada de diversos beneficios para los espectadores desde el primer día de exhibición.

¿QUÉ LUGAR OCUPA ESTA REPOSICIÓN DENTRO DEL RECORRIDO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Esta no es la primera vez que “Demon Slayer: Infinity Castle” regresa a la cartelera surcoreana.

Resulta que, en marzo del 2026, la cinta tuvo una reposición exclusiva en la cadena CGV bajo nuevos formatos especiales (entre ellos SCREENX), además de versiones mejoradas de 4DX e IMAX, lo que le permitió sumar 111,838 espectadores adicionales al total previo de 5.7 millones de asistentes.

¿OTROS PAÍSES PODRÍAN RELANZAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Hasta el momento, no se ha anunciado si otros mercados seguirán el ejemplo de Corea del Sur con reestrenos similares de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

En ese sentido, esta ronda de funciones especiales se perfila como un caso particular dentro del recorrido internacional de la película, al menos hasta que otras distribuidoras a nivel global confirmen planes parecidos.

El reestreno de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" en cines de Corea del Sur está programado para agosto del 2026 (Foto: Ufotable)

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