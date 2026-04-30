Aunque “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalizó oficialmente su exhibición en Japón, todavía se proyecta en algunos cines pequeños de su país de origen. Pero no es el único lugar donde la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge continúa en cartelera. A continuación, te comparto cuántos días ha estado en proyección en dicho país y otros detalles que podrían interesarte.

En la taquilla japonesa, la película que hizo historia recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses. Esto como producto de la venta de 27.455.968 entradas en su país de origen. Gracias a esto, se ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia de Japón.

Mientras que a nivel mundial, según Toho, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 117.900 millones de yenes, aproximadamente 740,49 millones de dólares estadounidenses, por la venta de 98.520.310 entradas. Con esto, logró ser la séptima película más taquillera de 2025 y la película de anime más taquillera a nivel mundial.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 12 de septiembre de 2025 y regresó a los cines de Norteamérica el 6 de marzo de 2026 (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” CONTINÚA EN CARTELERA EN LOS CINES DE INDIA

Desde su estreno original en Japón, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle” ha recaudado premios y reconocimientos, y continúa haciendo historia en la India, donde ha cumplido 225 días en cartelera en los cines y aún tiene proyecciones en curso en PVR L&T Hyderabad.

Mientras en Japón se estrenó el 18 de julio de 2025, a los cines indios llegó el 12 de septiembre del mismo año. Aunque han pasado varios meses, tiene numerosas proyecciones repetidas y sigue atrayendo al público.

La película de animación internacional más taquillera de la India

Gracias a esto, “Demon Slayer: Infinity Castle” se convirtió en la película de animación internacional más taquillera de todos los tiempos en la India. Lo que demuestra que se trata de uno de los países con mayor audiencia de anime.

La empresa de marketing digital y análisis GEM Partners Co. Ltd. publicó un informe titulado “Anime Global White Book 2026”, en el que se muestran las tendencias mundiales actuales relacionadas con el anime. Los tres países con mayor audiencia de anime en 2025 son Japón, China e India.

En el caso de la India, pasó de un 11 % registrado en 2020 al 41 % en 2025, lo que representa un incremento del 30 % en la audiencia de anime. Mientras que, China experimentó un aumento del 14 % en la audiencia total.

“Demon Slayer: Infinity Castle” se convirtió en la película de animación internacional más taquillera de todos los tiempos en la India (Foto: Ufotable)

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