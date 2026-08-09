Que una película del mundo del anime se mida de igual a igual con un título como “Superman” en unos premios de Hollywood ya era, de por sí, una noticia curiosa. Y ahora esa historia tiene un final, aunque quizá no es el que muchos fans esperaban. Lo cierto es que “Demon Slayer: Infinity Castle”, el fenómeno de taquilla que arrasó en los cines de todo el mundo, compitió en los Critics Choice Super Awards 2026 y el resultado por fin se dio a conocer. Así, en las siguientes líneas, te invito a descubrir qué tal le fue a la cinta del universo “Kimetsu no Yaiba”.

Vale precisar que la Critics Choice Association, la organización detrás de este reconocimiento, es una entidad que agrupa a más de 500 críticos y periodistas de espectáculos.

De esta manera, en los últimos años, ha ampliado su cobertura para distinguir géneros que las ceremonias tradicionales suelen dejar de lado, como el terror, la ciencia ficción y, en este caso, un formato como la animación japonesa.

¿QUÉ PASÓ EN LA COMPETENCIA ENTRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y “SUPERMAN”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” estuvo nominada como Mejor Película de Superhéroes en la sexta edición de los Critics Choice Super Awards.

Sin embargo, según el comunicado oficial de la premiación, publicado el pasado jueves 6 de agosto del 2026, la estatuilla finalmente fue para “Superman”, la cinta de James Gunn protagonizada por David Corenswet, quien además se llevó el premio a Mejor Actor en una Película de Superhéroes.

"Superman" es una película de James Gunn que se desarrolla a lo largo de 119 minutos de metraje (Foto: Warner Bros / DC Studios)

¿CONTRA QUÉ OTRAS PELÍCULAS COMPITIÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Más allá de “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Superman”, la categoría reunió a “Supergirl”, “The Fantastic Four: First Steps”, “Masters of the Universe”, “Mortal Kombat II” y “Exit 8”.

Es decir, la premiación logró agrupar en una sola terna a películas de superhéroes clásicos, así como adaptaciones de cómics, videojuegos y mangas.

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”, ¿FUE NOMINADA EN OTRA TERNA DE LA PREMIACIÓN?

La respuesta corta es NO. “Demon Slayer: Infinity Castle” llegó a esta ceremonia con una sola candidatura: la de Mejor Película de Superhéroes.

Es decir, el filme se quedó fuera de la categoría Mejor Villano, pese a que Akaza, el antagonista central del largometraje, generó bastante conversación entre los seguidores de la saga como un posible candidato para esa categoría.

Y tú, ¿estás de acuerdo con el resultado de la premiación?

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí