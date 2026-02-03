Después de que “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) quedara fuera de las nominaciones de los Premios Oscar 2026, los fanáticos del popular anime basado en el manga original de Koyoharu Gotōge quedaron muy desilusionados. Sin embargo, la taquillera película de “Kimetsu no Yaiba” ha conseguido nominaciones a otros premios importantes e incluso ya ha ganado algunos galardones.

La primera película de la trilogía, que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios, fue una las nominadas a Mejor película de animación internacional de la edición 53 de los Saturn Awards, que cada año reconocen los mejores trabajos en cine, televisión dentro de los géneros de ficción, horror, fantasía, acción y aventura. Los fans tienen que esperar hasta marzo para conocer a los ganadores, pero “Demon Slayer” es la favorita.

Pero este no es el único reconocimiento que “Demon Slayer: Infinity Castle” consiguió, además de un récord en taquilla que ha superado los US$ 600 millones a nivel mundial. También ganó los Critics’ Choice Awards (Premio Internacional de Animación), el Hochi Film Awards (Mejor Película de Anime), y el Filmmarks Awards (Mejor Película de Animación) en el año 2025. Entonces, ¿qué nuevo premio alcanzó en 2026?

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" fue un éxito en taquilla, pero no consiguió una nominación a los Premios Oscar 2026 (Foto: Ufotable)

EL PRESTIGIOSO PREMIO QUE RECIBIÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN 2026

Aunque el Tokyo Anime Award Festival (TAAF) 2026 se celebrará del 13 al 16 de marzo de 2026 en Ikebukuro, los ganadores fueron anunciados el 2 de febrero. Y “Demon Slayer: Infinity Castle” consiguió otro hito en su historial al ganar el premio al Anime del Año 2026 en la categoría de películas.

El Festival de Premios de Anime de Tokio es uno de los eventos más destacados para la industria de la animación y reconoce las mejores obras estrenadas o transmitidas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Mientras “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ganó en la categoría de película y “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX” lo hizo en la categoría de televisión.

Esta es la segunda vez que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” gana estos premios. En 2020, ganó en la categoría de anime para televisión por su primera temporada. En 2021, la película “Mugen Train” fue superada por “Violet Evergarden: The Movie” en la categoría de película.

Los ganadores de Tokyo Anime Award Festival 2026

Mejor Película de Animación: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle - Part 1: Akaza Returns.

Mejor Serie de TV: Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX.

Premio de los Fans (Anime Fan Award): Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Interactive Movie, tras recibir más de 8,000 votos del público.

Premios Individuales

Mejor Obra Original / Guion: Uoto (creador de Orb: On the Movements of the Earth).

Mejor Director: Yohei Kameyama (Milky Subway: The Galactic Limited Express).

Mejor Animador: Shuto Enomoto.

Mejor Diseño de Arte / Color / Visual: Yusuke Takeda.

Mejor Sonido / Interpretación: Kenshi Yonezu.

Premios a la Trayectoria (Lifetime Achievement)

Mamoru Oshii (Director de Ghost in the Shell)

Mami Koyama (Actriz de voz, Vermouth en Detective Conan)

Nizo Yamamoto (Director de arte, El viaje de Chihiro)

Keiko Takemiya (Autora de manga)

Takayuki Matsutani (Productor)

