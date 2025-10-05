La película “Demon Slayer: Castillo Infinito” no solo ha arrasado en taquilla, sino que ahora suma un nuevo hito al ganar el prestigioso Premio Internacional de la Animación en los Critics Choice Awards 2025, consolidándose como el fenómeno cinematográfico del año. Este reconocimiento eleva aún más la reputación del anime producido por Ufotable y refuerza su impacto global.
La cinta, basada en el éxito mundial de “Kimetsu no Yaiba”, ha sido la más taquillera de Japón y del 2025, rompiendo récords históricos del género anime. La trama, que desarrolla el arco final del famoso anime, marca el inicio de una ambiciosa trilogía que continuará en 2027 y 2029, reforzando su capacidad de generar expectativa y mantenerse como un referente cultural más allá de Asia.
UN RECONOCIMIENTO QUE CONSOLIDA “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO”
“Demon Slayer: Castillo Infinito” ha ganado el Premio Internacional de la Animación en los Critics Choice Awards 2025, un reconocimiento otorgado por la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá.
En contexto, la película producida por Ufotable ha sido la más taquillera del año, superando los US$850 millones en recaudación global. Su éxito, tanto comercial como crítico, la ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y consolida el anime como un género capaz de competir al nivel de grandes producciones de Hollywood.
¿CUÁNDO ENTREGARÁN EL PREMIO A “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO”?
El galardón será entregado el próximo 14 de noviembre en la 4ª edición de la Celebration of AAPI Cinema & Television, en Beverly Hills, en una ceremonia que reunirá a figuras influyentes de la industria internacional del cine y la televisión.
Más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá respaldan este premio a “Demon Slayer: Castillo Infinito”, lo que marca un momento clave para la internacionalización del anime.
