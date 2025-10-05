"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito" ha sido un rotundo éxito en Japón (Foto: Crunchyroll)
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito" ha sido un rotundo éxito en Japón (Foto: Crunchyroll)
Sileña Cisneros
Sileña Cisneros

La película ” no solo ha arrasado en taquilla, sino que ahora suma un nuevo hito al ganar el prestigioso Premio Internacional de la Animación en los Critics Choice Awards 2025, consolidándose como el fenómeno cinematográfico del año. Este reconocimiento eleva aún más la reputación del anime producido por Ufotable y refuerza su impacto global.

La cinta, basada en el éxito mundial de “Kimetsu no Yaiba”, ha sido la más taquillera de Japón y del 2025, rompiendo récords históricos del género anime. La trama, que desarrolla el arco final del famoso anime, marca el inicio de una ambiciosa trilogía que continuará en 2027 y 2029, reforzando su capacidad de generar expectativa y mantenerse como un referente cultural más allá de Asia.

UN RECONOCIMIENTO QUE CONSOLIDA “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO”

“Demon Slayer: Castillo Infinito” ha ganado el Premio Internacional de la Animación en los Critics Choice Awards 2025, un reconocimiento otorgado por la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá.

En contexto, la película producida por Ufotable ha sido la más taquillera del año, superando los . Su éxito, tanto comercial como crítico, la ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y consolida el anime como un género capaz de competir al nivel de grandes producciones de Hollywood.

"Demon Slayer: Infinity Castle" arrasó con la taquilla mundial (Foto: Ufotable)
"Demon Slayer: Infinity Castle" arrasó con la taquilla mundial (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO ENTREGARÁN EL PREMIO A “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO”?

El galardón será entregado el próximo 14 de noviembre en la 4ª edición de la Celebration of AAPI Cinema & Television, en Beverly Hills, en una ceremonia que reunirá a figuras influyentes de la industria internacional del cine y la televisión.

Más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá respaldan este premio a “Demon Slayer: Castillo Infinito”, lo que marca un momento clave para la internacionalización del anime.

"Demon Slayer: Infinity Castle" estableció récords de taquilla en Japón, Estados Unidos y mercados internacionales, demostrando el potencial global del anime (Foto: ufotable_inc)
"Demon Slayer: Infinity Castle" estableció récords de taquilla en Japón, Estados Unidos y mercados internacionales, demostrando el potencial global del anime (Foto: ufotable_inc)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC