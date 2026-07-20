Los fans del anime ya tienen lista su próxima comparación de cifras, y esta vez la gran protagonista es “Demon Slayer: Infinity Castle”. Y es que la película que adapta el arco final del manga “Kimetsu no Yaiba” está por sumarse al catálogo de Crunchyroll, y su llegada a la plataforma plantea una interesante pregunta: ¿qué tan rápido puede este título superar el desempeño de calificaciones de otras exitosas producciones? Así, si te gustaría saber cuál es el récord de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” que la producción debe vencer, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro y los Pilares del Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastrados a la fortaleza infinita, el escondite de Muzan Kibutsuji y los demonios de rango superior.

Dentro de ese castillo cambiante se desata la batalla final de la historia, con enfrentamientos decisivos contra Akaza y otros enemigos clave que ponen a prueba al máximo las habilidades y los lazos del grupo protagonista.

En “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", por su parte, la trama continúa después de la primera temporada del anime y sigue a Denji, ya más asentado como cazador de demonios, cuando conoce a Reze, una chica carismática que trabaja en un café local y parece abrirle la puerta a una vida más tranquila.

Sin embargo, la relación entre ambos se complica al revelarse la verdadera identidad de Reze y su vínculo con el mundo de los demonios, lo que transforma esta historia en un romance oscuro donde Denji debe elegir entre sus sentimientos y su papel como Chainsaw Man.

¿CUÁNDO LLEGA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A CRUNCHYROLL?

La película “Demon Slayer: Infinity Castle” llega oficialmente a Crunchyroll el martes 28 de julio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁL ES EL RÉCORD QUE DEBE SUPERAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

Al cierre de esta nota, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” acumula más de 77 mil calificaciones dentro de Crunchyroll.

Esto implica que el largometraje es el filme más valorado de la plataforma por cantidad de votos de usuarios.

Es decir, ese es el número que “Demon Slayer: Infinity Castle” debe superar para quedarse con este récord en el servicio de streaming.

Importante: la película que ocupa el segundo lugar en el top de cintas más votadas es “Suzume”, dirigida por Makoto Shinkai, con casi 65 mil calificaciones en total.

FICHA TÉCNICA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Título original: Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen

Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen Año: 2025

2025 Duración: 155 min.

155 min. Coproducción: Japón - Estados Unidos

Japón - Estados Unidos Dirección: Haruo Sotozaki

Haruo Sotozaki Guion e historia original: Koyoharu Gotōge

Koyoharu Gotōge Música: Yuki Kajiura, Go Shiina

Yuki Kajiura, Go Shiina Fotografía: Yuichi Terao

Yuichi Terao Compañías: Aniplex, Crunchyroll, Shueisha, Sony Pictures Releasing, Ufotable, TOHO

Aniplex, Crunchyroll, Shueisha, Sony Pictures Releasing, Ufotable, TOHO Distribuidoras: Crunchyroll, Sony Pictures

"Demon Slayer: Infinity Castle" es la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga creado por Koyoharu Gotoge (Foto: Ufotable)

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