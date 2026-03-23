La primera película del arco “Infinity Castle” del anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se ha convertido en un verdadero fenómeno alrededor del mundo. Sin embargo, todavía no logra arrebatarle a “Mugen Train” un título crucial: el de película más taquillera de la historia en el mercado japonés. De esta manera, la conversación entre fans gira hoy en torno a una pregunta muy concreta: si “Infinity Castle” ya superó los 741 mil millones de dólares a nivel global, ¿por qué “Mugen Train” sigue siendo la número uno en su país de origen?

Vale precisar que, según el reporte oficial de Oricon del lunes 23 de marzo del 2026, “Demon Slayer: Infinity Castle – Chapter 1: Akaza’s Return" acumula 39,93 mil millones de yenes (aproximadamente 252 mil millones de dólares) en la taquilla japonesa tras 248 días en cartelera.

Es decir, de acuerdo con el mismo recuento, la cinta se encuentra a apenas 70 millones de yenes de alcanzar la barrera simbólica de los 40 mil millones en Japón.

Y aunque “Infinity Castle” ya hizo historia al convertirse en la primera película japonesa en superar los 100 mil millones de yenes de recaudación mundial, en el ranking local aún persiste el dominio de “Mugen Train”, que cerró su paso por los cines japoneses con alrededor de 40,75 mil millones de yenes.

EL RÉCORD QUE SIGUE SIENDO DE “MUGEN TRAIN”

Como mencioné previamente, el récord clave que “Infinity Castle” todavía no le quita a “Mugen Train” es el de película más taquillera de todos los tiempos en la historia del ‘box office’ japonés.

En otras palabras, cuando se ven solo los ingresos de taquilla dentro de Japón, la cinta de 2020 continúa en el primer puesto del ranking histórico.

¿CUÁNDO TERMINA LA EXHIBICIÓN DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN JAPÓN?

“Demon Slayer: Infinity Castle” ya tiene fecha de fin de proyección en tierras japonesas: el jueves 9 de abril del 2026.

Esto implica que la ventana para que la película recorte la distancia que la separa del récord de “Mugen Train” es limitada.

En este contexto, para incentivar las últimas semanas en cartelera, Aniplex y los cines japoneses están distribuyendo nuevos obsequios para los asistentes, como tarjetas ilustradas de la producción.

Y, como sabemos, este tipo de campañas es habitual en la industria japonesa, dado que tiene como objetivo reactivar la asistencia de los fans más fieles y buscar un empujón adicional en taquilla.

De esta forma, el desenlace de la carrera por el récord dependerá en buena medida de cuánta audiencia adicional logren movilizar estas promociones en las últimas semanas de exhibición de la película en Japón.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO PARA LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER”?

El éxito de ambos largometrajes tan solo confirma el estatus de “Demon Slayer” como uno de los fenómenos culturales más importantes del anime contemporáneo.

Y es que, a lo largo de los años, la franquicia ha ido construyendo una base de fans masiva que se refleja en ventas de manga, productos de colección, adaptaciones a videojuegos y, por supuesto, en el rendimiento de sus películas en taquilla.

Kyojuro Rengoku es uno de los protagonistas centrales de la película "Demon Slayer: Mugen Train" (Foto: Ufotable)

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