Zenitsu Agatsuma es el cazador de demonios de cabello dorado de la aclamada franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Esta escena pertenece a la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Zenitsu Agatsuma es el cazador de demonios de cabello dorado de la aclamada franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Esta escena pertenece a la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

continúa generando conversación entre los fans desde su estreno en . Y es que la película de la franquicia llegó al catálogo de la plataforma como uno de los lanzamientos de anime más esperados del 2026 y, en poco tiempo, comenzó a destacar entre los títulos más populares del servicio de streaming. Así, su desempeño ya ha sido comparado con el que tuvo “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” en su momento. Pero, ¿cuál es el récord que ahora ostenta la cinta protagonizada por Tanjiro y compañía? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

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Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” retoma la historia de Tanjiro Kamado y los Pilares durante su enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores.

De esta manera, el filme adapta la primera parte del arco final del manga de Koyoharu Gotouge y sitúa a los cazadores de demonios dentro de la Fortaleza Infinita, el territorio de los principales antagonistas de la serie.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁL ERA EL RÉCORD QUE DEBÍA SUPERAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

Tal como reportamos , “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” acumulaba más de 77 mil calificaciones dentro de Crunchyroll, lo que la convertía en la película más votada de toda la plataforma.

Y ese fue el número que “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo que perseguir desde su llegada al catálogo, el pasado 28 de julio.

¿YA SUPERÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A “CHAINSAW MAN” EN CALIFICACIONES?

La respuesta corta es . La ya suma más de 84 mil calificaciones, con un promedio de 4,9 estrellas.

, por su parte, se mantiene muy cerca, con aproximadamente 82,8 mil calificaciones y el mismo promedio.

De esta forma, “Demon Slayer: Infinity Castle” tomó la delantera en el conteo total de votos.

¿QUÉ OTRO TÍTULO APARECE EN EL TOP DE CALIFICACIONES DE CRUNCHYROLL?

El tercer lugar de este ranking lo ocupa , la película dirigida por Makoto Shinkai, con casi 66,8 mil calificaciones.

¿DÓNDE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como mencioné previamente, la película está disponible en Crunchyroll, en japonés con subtítulos y en múltiples doblajes, entre ellos el español.

Así que si todavía no la viste, este es un buen momento para sumarla a tu lista de visualizaciones.

Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, ejecuta una espectacular técnica aérea en medio de una horda de demonios en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, ejecuta una espectacular técnica aérea en medio de una horda de demonios en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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