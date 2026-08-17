“Demon Slayer: Infinity Castle” continúa generando conversación entre los fans desde su estreno en Crunchyroll. Y es que la película de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” llegó al catálogo de la plataforma como uno de los lanzamientos de anime más esperados del 2026 y, en poco tiempo, comenzó a destacar entre los títulos más populares del servicio de streaming. Así, su desempeño ya ha sido comparado con el que tuvo “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” en su momento. Pero, ¿cuál es el récord que ahora ostenta la cinta protagonizada por Tanjiro y compañía? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” retoma la historia de Tanjiro Kamado y los Pilares durante su enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores.

De esta manera, el filme adapta la primera parte del arco final del manga de Koyoharu Gotouge y sitúa a los cazadores de demonios dentro de la Fortaleza Infinita, el territorio de los principales antagonistas de la serie.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁL ERA EL RÉCORD QUE DEBÍA SUPERAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

Tal como reportamos en julio del 2026, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” acumulaba más de 77 mil calificaciones dentro de Crunchyroll, lo que la convertía en la película más votada de toda la plataforma.

Y ese fue el número que “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo que perseguir desde su llegada al catálogo, el pasado 28 de julio.

¿YA SUPERÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A “CHAINSAW MAN” EN CALIFICACIONES?

La respuesta corta es SÍ. La película del anime “Kimetsu no Yaiba” ya suma más de 84 mil calificaciones, con un promedio de 4,9 estrellas.

“Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”, por su parte, se mantiene muy cerca, con aproximadamente 82,8 mil calificaciones y el mismo promedio.

De esta forma, “Demon Slayer: Infinity Castle” tomó la delantera en el conteo total de votos.

¿QUÉ OTRO TÍTULO APARECE EN EL TOP DE CALIFICACIONES DE CRUNCHYROLL?

El tercer lugar de este ranking lo ocupa “Suzume”, la película dirigida por Makoto Shinkai, con casi 66,8 mil calificaciones.

¿DÓNDE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como mencioné previamente, la película está disponible en Crunchyroll, en japonés con subtítulos y en múltiples doblajes, entre ellos el español.

Así que si todavía no la viste, este es un buen momento para sumarla a tu lista de visualizaciones.

Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, ejecuta una espectacular técnica aérea en medio de una horda de demonios en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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