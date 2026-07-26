¡La espera se acaba para la comunidad que sigue el relato de Tanjiro y compañía! Y es que “Demon Slayer: Infinity Castle”, la película del anime “Kimetsu no Yaiba” que hizo historia en la taquilla global, finalmente llega a la plataforma de streaming Crunchyroll, y ya se sabe con precisión cuándo los fans de todo el mundo podrán verla sin salir de casa. Así, si eres de los que lleva meses esperando este momento, aquí te cuento todo lo que necesitas conocer antes de darle play al largometraje desde cualquier país en el que te encuentres.

Vale precisar que este es el primer capítulo de una trilogía cinematográfica que adapta el tramo final del manga original, así que disfrutar de esta entrega es también empezar a cerrar el círculo de la franquicia de Koyoharu Gotouge.

En el filme, tal como lo sugiere el título, Tanjiro y el Cuerpo de Cazademonios se adentran en un castillo infinito que cambia de forma a voluntad de Muzan Kibutsuji.

Así, este será el campo de batalla para el último gran enfrentamiento entre la Compañía Matademonios y los demonios.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

La película estará disponible en Crunchyroll desde el martes 28 de julio del 2026, de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Horario Países Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del martes 28 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del martes 28 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del martes 28 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del martes 28 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del martes 28 de julio España 5:00 p.m. del martes 28 de julio

Cabe resaltar que el estreno cubre prácticamente todo el mundo, con la excepción de Japón y China continental.

¿EN QUÉ IDIOMAS SE PODRÁ VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

Crunchyroll incluye la cinta, dentro de su suscripción regular, en japonés con subtítulos en diversas lenguas.

Por si fuera poco, el doblaje se extiende a 16 idiomas, entre ellos el español, el portugués, el francés, el alemán, el italiano y el ruso.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

Para disfrutar de “Demon Slayer: Infinity Castle” en Crunchyroll, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: Netflix también estrena la película el mismo día en gran parte de Asia-Pacífico, con excepción de Japón, China continental e India, mientras que quienes prefieren comprarla la encuentran desde el 28 de julio en Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube y Fandango.

Inosuke Hashibira es uno de los personajes principales de la popular franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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