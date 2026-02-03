Disfrutar de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito” en formato ULTRA 4DX no solo implica “ver” una película en pantalla grande. En realidad, los fans japoneses que llegan al cine se encuentran con una experiencia que combina tres pantallas y efectos físicos pensados para exprimir al máximo la arquitectura imposible que presenta la producción. Así, si te gustaría saber todos los detalles sobre estas funciones especiales, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la distribuidora Aniplex y Toho han programado el relanzamiento de “Infinity Castle” en salas japonesas con funciones en ScreenX y ULTRA 4DX desde el viernes 20 de febrero del 2026.

Esto supone la primera vez que una película del anime “Kimetsu no Yaiba” se proyecta en estos dos formatos a la vez... prolongando—además—su llegada a la plataforma de streaming Crunchyroll.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CÓMO SON LAS FUNCIONES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN FORMATO SCREENX?

ScreenX es una tecnología de proyección panorámica que expande la pantalla principal hacia las paredes laterales de la sala, extendiendo ciertas escenas hasta cubrir unos 270 grados del campo visual.

Sin embargo, es importante señalar que no toda la película se ve en modo envolvente: las secuencias clave reciben el tratamiento ScreenX, mientras que otras se mantienen solo en la pantalla frontal... para no saturar al espectador.

En esta película, la decisión tiene sentido creativo: el castillo de Muzan está diseñado como un espacio que se repliega, gira y se rompe en múltiples direcciones.

De esta manera, los pasillos interminables, los vacíos verticales y las estructuras que se desarman parecen hechos a medida para expandirse hacia los lados, de forma que el público sienta que el escenario continúa más allá del marco tradicional.

LA EXPERIENCIA COMPLETA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” (FORMATO SCREENX CON EFECTOS FÍSICOS)

El formato ULTRA 4DX lleva la idea un paso más allá: combina la proyección en tres pantallas con butacas en movimiento y efectos ambientales como vibraciones, ráfagas de aire o cambios de iluminación.

Es decir, es la unión de ScreenX con las sensaciones físicas de 4DX, convirtiendo la sala en una atracción completa, no solo en una función de cine.

Así, “Demon Slayer: Infinity Castle” no solo se amplía hacia los costados, sino que también se vive físicamente.

LAS FUNCIONES ULTRA 4DX DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”, ¿LLEGARÁN FUERA DE JAPÓN?

Hasta el momento, y para tristeza del público en Latinoamérica y España, la experiencia solo se puede vivir dentro de una sala japonesa.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios, el mejor consejo es estar atento a la llegada del largometraje a Crunchyroll o prestarle atención al relanzamiento de la cinta en cines en algún formato especial.

Así se ven las funciones en formato SCREENX de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

