La película “Demon Slayer: Infinity Castle”, la primera entrega del cierre cinematográfico del anime “Kimetsu no Yaiba”, suma una nueva parada a su recorrido luego de su exitoso paso por las salas de cine. Y es que la famosa cinta llega a la televisión de algunos países de Latinoamérica mediante una emisión especial a través de HBO. Así, quienes no pudieron verla en pantalla grande o aquellos que simplemente quieren volver a disfrutarla, tendrán otra oportunidad para seguir el enfrentamiento final del Cuerpo de Cazadores de Demonios contra el poderoso Muzan Kibutsuji.

Vale precisar que el filme adapta la primera parte del manga de Koyoharu Gotouge y lleva la firma de Ufotable, el mismo estudio detrás del anime de la franquicia.

De esta manera, se presenta como un largometraje de fantasía oscura y acción pensado para quienes ya conocen a Tanjiro y compañía, bajo la dirección de Haruo Sotozaki.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LA TV?

Tal como revela TVLaint, HBO transmitirá la película la noche del viernes 2 de octubre del 2026 y no habrá repeticiones después.

Y el horario de emisión respeta la siguiente programación en territorios seleccionados de Latinoamérica:

Países Horario Perú, Colombia 8:00 p.m. del 2 de octubre Venezuela, Bolivia 9:00 p.m. del 2 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay 10:00 p.m. del 2 de octubre

Por lo tanto, para disfrutar de “Demon Slayer: Infinity Castle” sin problemas a través de esta señal alternativa, asegúrate de sintonizar el canal HBO en el horario correspondiente a tu país.

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN EL STREAMING

Quienes prefieran ver la producción en el streaming, deben saber que—por fortuna—tienen la posibilidad de encontrarla en distintas plataformas.

Y es que el filme figura en los catálogos de Crunchyroll, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Hulu, según la disponibilidad de cada territorio.

En ese sentido, los idiomas de audio y subtítulos pueden variar entre países. Por ello, conviene revisar los detalles del título en cada servicio contratado antes de iniciar su reproducción.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En la película “Demon Slayer: Infinity Castle”, la historia retoma los acontecimientos posteriores al arco del Entrenamiento de los Pilares.

Así, cuando Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki, Tanjiro, sus compañeros y los miembros más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza cambiante controlada por el villano.

De esta manera, nuestros héroes quedan separados en un escenario impredecible que marca el inicio de la batalla definitiva contra Muzan y las Lunas Superiores.

Giyu Tomioka es el poderoso Pilar del Agua en la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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